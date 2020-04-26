【林鄭換閣】徐英偉掌民政局　學者料政府欲抗衡泛民主導區議會

港府日前重整問責班子，4名現任局長中途離任，兩名部門首長晉身局長之列。香港恆生大學傳播學院副教授陳智傑認為，政府改組班子通常為提振民望，找社會聲望高的人士加入團隊，或者除去民望較的官員，惟今次調動看不到有以上兩個跡象。 對於民政事務局由44歲的民建聯成員、原勞工及福利局副局長徐英偉出掌，陳智傑指調動令人關注，形容民政總署和區議會的合作自去年11月區議會選舉後出現「新氣象」，政府找一名較年輕的建制大黨成員，換走年紀較大的劉江華，「係咪想重新執執民政局？因為呢個係局掌握好多地區資源。」

香港恆生大學傳播學院副教授陳智傑表示政府改組班子通常為提振民望，找社會聲望高的人士加入團隊，或者除去民望較的官員，惟今次調動看不到有以上兩個跡象。（港台影片截圖）

前民政事務局局長藍鴻震認為，香港經歷去年反送中運動以及新型冠狀病毒疫情，面對極大壓力及困難，換班子並不出奇，「先嚟兩個年青人，有咩唔好?」他又指，民政局工作範圍甚廣，除區議會外還包括體育、文化等事務。

時事評論員游清源分析認為，徐英偉年紀尚輕，「佢嚟緊十幾廿年要搏紮(求升職)，而家係好緊要嘅考試。」他預料徐英偉掌民政局後作風一定「更辣」，繼續在區議會與非建制議員對抗。

民協區議員何啟明批評，新任局長未能解釋自己如何勝任該職位，認為政府今次任命並非用人唯才，而視乎官員政治忠誠度，換人名單明顯受中央干預。