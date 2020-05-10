梁振英：再出發大聯盟不處理五大訴求　郭偉强議會出手CY怎回應？

網羅大批建制派人士的香港再出發大聯盟上周成立，強調香港應守住一國兩制、重振經濟等。大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英今早（10日）出席電視節目時表示，大聯盟作為非政府組織，無能力替政府做事，反修例示威者提出的「五大訴求」，不是大聯盟可處理的事；反之，香港陷入社會、經濟，以至防疫等逼切問題要處理。 梁振英又指，「黃色經濟圈」理論上不成立，指不少「黃店」食肆用的是東江水，根本不可能做到自給自足。 對於工聯會立法會議員郭偉强日前在立法會內會拖行人民力量議員陳志全一事，是否應予以譴責，梁振英回應指，「我反對一切暴力行為」。

梁：願不分政治立場幫年輕人就業

梁振英出席無綫節目《講清講楚》時表示，很多青年人未意識經濟衰退的嚴重性。「我都未遇過這種環境」，他不希望數以萬計青年人畢業後游手好閒，如畢業首年找不到工作，下年很難跟新一年畢業生競爭。

梁振英說，大聯盟不論政治立場，所有年輕人都幫，只要願意接受幫助即可。他希望青年人知道，未來就業環境艱難，希望可透過大聯盟找工作、實習，有人表示願到一帶一路、大灣區等地方發展，或者先在香港培訓，亦有青年朋友提到做社會服務義工，如鄉村、郊外整理好等。

他指，大聯盟已開始先了解各級履歷的人士要求，願意做甚麼工作等，之後再與各界別的共同發起人配對，望一個月內有公布。

政治問題方面，梁振英表示，撕裂的根源很多，結只能夠一個一個解，不可能一下子解決所有問題，只能集中力量解決問題，舉例指防疫抗疫工作方面，讓大家不搶廁紙等，而旅遊業方面，他相信香港若無內地客，海洋公園最終都會結業。

梁振英批評有人認為「無公義的法律不需要遵守」的說法是歪理，又指如此一來，香港難以吸引人來投資，強調法治非常重要。

郭偉强在早前內會衝突中，將陳志全扯落地拖行。（資料圖片）

首表明不會再選特首

至於維護法治的工作有何建議？梁振英指多做宣傳，不要讓年青人相信歪理，破壞店舖，要多推廣宣傳守法精神。梁振英強調，大聯盟堅持法治，大聯盟絕不認同「攬炒」，要拋開「攬炒」的包袱。

被問到多次在網上批評「黃色經濟圈」，梁振英以餐飲業為例，水及副食品都來自內地，同時又不招待內地客，認為有關理論並不存在。至於會否再競逐特首，梁振英簡易回應：「無」。