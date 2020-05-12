林鄭月娥：無講過「整頓」通識科　需全面檢視是否符原有宗旨

林鄭月娥日前接受《大公報》專訪時表示，教育不可以成為「無掩雞籠」，出了問題必須處理，今年內一定會講清楚如何「處理」通識科的前景，又指控有人有心在校園散播失實、偏頗的歪理。 林鄭月娥今早（12日）見傳媒時被問到是否要「整頓」通識科，以及是否能對「散播歪理」的嚴重指控提供證據。林鄭強調，自己沒用到「整頓」字眼，呼籲記者要以事實為根據；又指通識科成立已有10年，是時候進行全面的檢視，直言自己「已經唔怕人點批評或者抹黑」。

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林鄭回應指，自己對教育的支持有目共睹，上任至今共新增了超過100億元的經常性開支，相信社會非常清楚自己關心教育的發展。林鄭表示，教育是立德樹仁、培育思想道德的工作，教育工作者任重道遠，政府投放的資源亦主要投放在教師上，自己在專訪中亦提到，教育需由政府及辦學團體做好把關。

林鄭稱，自己無意批評教育出現什麼問題，但相信社會過去一年對教育廣泛的關心「都係聽得到、睇得見」，改善教育是社會上共同的目標。林鄭甫上任，就教育議題成立了8個專責小組，當中負責研究學校課程的專責小組尚未完成工作，林鄭相信當中屬通識教育最具爭議性，在訪問中只承諾政府在今年內，「會講清楚點處理通識科嘅前景」，並沒有用到「整頓」的字眼，呼籲記者要以事實為根據。

林鄭月娥稱無講過要「整頓」通識科。（余俊亮攝）

林鄭指，專責小組完成報告後政府會參考並作調整，通識科成立已有10年，是時候進行全面的檢視，會考慮社會看法及是否做到原有宗旨。她又直言，「我去到一個地步，已經唔怕人點批評或者抹黑」。