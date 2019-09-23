教育局通識科教科書出版社設「諮詢服務」　長遠或要課本送審

現時通識科不設教科書評審機制，近日引來坊間討論。教育局副秘書長康陳翠華今(23日)撰文指，理解公眾對高中通識科教材質素有憂慮，決定為出版社提供諮詢服務，提升市面高中通識課本的質素，長遠會考慮課本送審的可行性。據教育局網頁顯示，現時有7間出版社自願參與專業諮詢服務，10月中前會將通識教育教科書送交教育局。

陳翠華指，教育局決定為出版社提供諮詢服務，提升市面高中通識課本的質素，長遠會考慮課本送審的可行性。（教育局網誌《局中人語》截圖）

康陳翠華於教育局網誌《局中人語》表示，學校課程檢討專責小組於今年6月進行公眾諮詢，其時本港經歷前所未見的社會事件，更不斷升溫，亦令到有人憂慮高中通識教材不夠全面、客觀及持平，誤導學生，甚至散播仇恨和偏見，更質疑教育局對教科書質素放任不管。

諮詢服務「提升」教科書質責

康陳翠華指，市面流通的多套所謂高中通識科「教科書」，未經教育局審批，而當代議題發展迅速，教科書送審的制度亦難以適時處理教材更新。當局理解公眾對教材未送審有憂慮，為保障學生福祉，教育局決定特事特辦，為出版社提供專業諮詢服務，提升市面通識「教科書」質素。



她又指，出版社是自願參與，承諾會認真跟進局方建議，教育局則會依課程宗旨和目標，恪守專業給予意見，並分階段閱覽，期望本學年內可完成修訂。教育局亦會參考是次經驗，考慮通識科長遠質素保證措施，包括課本送審的可行性。



康陳翠華又提醒，學校管理層有責任確保不同科目的校本教材都符合課程宗旨和目標，並提醒教師於課堂採取適當的學與教策略，以客觀、理性和持平的態度指導學生，尊重不同意見，不能灌輸自己的政見。教育局人員會繼續透過校外評核、各科的重點視學、課程探訪等途徑，監察學與教的質素。如接獲投訴，必定嚴肅跟進。

據教育局網站顯示，現時共有7間出版社自願參與專業諮詢服務，並需於下月中前將通識科「教科書」送交教育局。

據教育局網站顯示，現時共有7間出版社自願參與專業諮詢服務。（教育局網誌《局中人語》截圖）

葉建源：計劃詳情未解令人擔憂

立法會教育界議員葉建源指，教育局通識科一向採用多元化教材，因此並無設立通識科教科書送審制度。他質疑，教育局並未透露新計劃的詳情，令人不理解所謂專業諮詢服務的性質，是否真的能做到自願，亦不清楚誰會提出意見，亦難預料對學校選書有何影響等，促請當局詳細說明，否則在目前政局下難免令人擔心是政治外力干預，變相實行送審制度。

教育局晚上再回應葉建源的質疑，重申是次諮詢服務純屬自願性質，是在與香港教育出版專業協會(APEPL)交流討論後達成共識的，並得到出版社「普遍的支持」。教育局亦透露，會成立專業團隊，成員包括專科督學、大學學者和教育專業人士等，按通識教育科的課程宗旨和目標給予意見。

局方強調，該專業團隊會按通識教育科的課程宗旨和目標，從內容、組織與編排、學習活動設計等方面「提供回饋」，培養學生「正面的價值觀和態度」。教育局在有需要時會與有關出版社會面交流，進一步提升通識教育科「教科書」的質素。至於會否影響選書，教育局指教師施教時須參照該科課程宗旨和目標，並秉持嚴謹及專業的態度，選取合適的教材，並強調新安排將有助提升通識科教材的質素及各界的信心。