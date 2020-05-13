新冠肺炎︳謝偉俊倡政府代供強積金半年　市民提一半供款渡難關

因應持續的新冠肺炎疫情，本港失業率創近十年新高，立法會議員謝偉俊建議政府在強積金問題上，應採取「半大訴求」，即由政府代僱主、僱員供半年強積金，以及容許市民在現時的經濟困境下，能提取強積金內一半供款，「容許市民用自己錢救自己」。 謝偉俊表示，若政府願意代供強積金，不用牽涉修例問題，但指每次向政府官員反映強積金問題時，對方反應都很冷淡，批評強積金是「黑洞」，長遠而言應取消此制度。

強積金。（資料圖片）

謝偉俊委托獅子山智庫就其建議進行問卷調查，新青年論壇召集人鄧咏駿指，智庫於四月底至五月初先後進行街頭及電話訪問，分別訪問了約1500名市民。街頭調查發現，94%受訪者贊成政府應為僱主及僱員代供半年強積金；另有89%受訪者之前應讓市民提早領取強積金戶口一半供款。

在電話訪問中，46%受訪者認為強積金表現強差人意，只有17%人表示合符預期，28%受訪者表示不理解。

謝偉俊批評，早前政府的第二輪防疫抗疫基金基金出現政策漏洞，一些基金受托人被納入計劃受助範圍，但繼續「穩袋逾百億元」，十分荒謬。他又指，所提出的建議可達到即時提振經濟作用，為市場注入約4000億元流動資金。

政府上周指需要修例 非最直接幫助

財經事務及庫務局局長許正宇本月6日回覆謝偉俊的立法會書面質詢時表示，有關強積金供款和累算權益的建議均須修改相關法例，而立法工作預計需要一段時間才可完成，因此不能針對目前情況提供最直接和及時的幫助，這些建議亦不會有助於達致以強積金計劃協助勞動人口作退休儲蓄的目的。