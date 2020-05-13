新冠肺炎｜梨木樹邨婦初步確診　袁國勇：反映社區存隱性傳播鏈

一名66歲、家住梨木樹邨的女病人昨日（12日）初步確診新冠肺炎，令本港連續23日「零本地感染」的紀錄或會斷纜。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（13日）接受電台節目訪問時指出，確診個案證明本港社區存在隱性傳播鏈，又指個案為本港抗疫工作響起警號，促政府把每日檢測數目增至7,500人。

一名66歲、家住梨木樹邨的女病人昨日（12日）初步確診新冠肺炎。

袁國勇相信，該女病人99.8%確診新冠肺炎，已無需懷疑其檢測結果是假陽性。袁指出，病人報稱無外遊紀錄，若屬實反映本港社區存在隱性傳播鏈，應隔離病人的密切接觸者。

袁國勇指出，一直促請政府把每日檢測數目增至7,500人，惟至今每天的檢測量僅為約2千人，他認為所有港人若發現自己有呼吸道感染病徵，應馬上到公立醫院或找私人醫生接受深喉唾液測試，他指這些病人無需見醫生，只需登記資料，翌日把深喉唾液交回醫院進行檢測。至於為何政府仍未把檢測量增至7,500人，袁直指：「你問返政府。」

袁國勇指出，近日戴口罩的人數減少，他指過去兩至三星期，在上班期間於公共交通工具配戴口罩的人數約為97%，惟近日下跌至91-92%，他呼籲市民不要停戴口罩，並保持手部衛生。袁續指，香港抗疫工作如此成功，全因市民合作戴口罩和做好手部衛生。