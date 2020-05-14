田北辰促海洋公園先規劃清晰定位：若撥款只為還貸不會支持

政府昨日（11日）公布，將向立法會財務委員會申請約54億元撥款，以助海洋公園渡過難關，否則公園或會在下月倒閉。 實政圓桌議員田北辰指海洋公園應先規劃清晰定位，建議轉型發展純商業的刺激機動遊戲，或以保育為目的教育項目，與迪士尼樂園分清路線。他認為政府可向海洋公園撥款約11億元讓其營運半年時間，期間需定出公園的發展方向，強調若撥款只為協助海洋公園償還貸款，他不會支持撥款。

海洋公園（資料圖片/余俊亮攝）

田北辰指，海洋公園最初向政府尋求總額約100億元撥款，是建基於銀行維持貸款的前題，今次向立法會申請54億元「救亡」，當中31億元償還商業貸款，其餘資助公園未來一年營運；惟經歷新冠病毒疫情後，內地客量大減，加上海洋公園定位不清晰，如同「非驢非馬混合體」，他估計經營短期內難見起色。

田斷言海洋公園縱然今次獲撥款，「一年後又會嚟攞錢，且金額至少100至150億先可以買到個希望。」

田北辰批評，海洋公園的商業貸款由2018/19年度的16億，增至現今的31億，幾年間債務翻倍，反映海洋公園靠借貸填補虧蝕，「我係銀行都腳軟，一定依家走人」。他指出海洋公園缺乏電影及文化產業配業套，認為可以發展刺激機動遊戲或保育教育項目。

田北辰認為，銀行現時向海洋公園催收還款並無好處，「銀行攞住7000隻動物可以賣俾邊個？」相信銀行願意延長半年還款期，認為立法會可批出約11億元供公園營運半年，期間定出清晰發展方向。他強調，若海洋公園申請撥款只為還款讓銀行全身而退，一定不會支持。