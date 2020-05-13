沙中線｜陳帆稱工程本身安全　田北辰要求公開譴責時任路政署長

港鐵沙中線工程醜聞不斷，政府其後成立獨立調查委員會調查，昨日（12日）公布最終報告。委員會裁定港鐵及禮頓出現「嚴重失誤」，而政府亦應負上責任。不過，委員會表示，當完成適當措施後，車站廂形建築物結構合乎安全，可作預定用途。 運房局局長陳帆今日（13日）在電台節目指，全面信納今次報告內容，而政府將作內部檢視，適當處理有關同事。他又指，車站即使不作任何加固工程都安全，適當措施只是為令結構更穩固。 立法會鐵路事宜小組委員田北辰則指，政府應公開譴責時任路政署署長鍾錦華，不能因官員退休，而將他在任時所做的事一筆勾銷。

2020年5月12日，政府公布沙中線工程調查委員會的最終報告。（資料圖片 /李澤彤攝）

根據報告指，在取得的183鋼筋與螺絲帽接駁樣本中，有48個樣本欠妥，5支鋼筋的螺紋部分被剪短或削短。

對於報告信納被剪短的鋼筋不超過2%至3%，他否認是「避重就輕」，又指根據獨立專家意見，即使不作任何加固工程都安全，但委員會有共識，作適當措施只是為令結構更穩固，當中不存在安全問題。

將內部檢視政府人員

陳帆又指，報告清楚指出，有政府人員未能預視問題，亦未能督促跟進工程問題，政府會作內部檢視。被問及會否有個別人員要跟進，他稱會按現有制度處理，作內部檢討時，將會理解團隊有何缺失，會適當處理有關同事。

立法會鐵路事宜小組委員田北辰。（資料圖片）

田北辰：政府應公開譴責時任路政署署長

田北辰表示，報告指出政府在事件中不應是被動的旁觀者，一定要是主動的參與者，這是報告「重中之中」的重點。他解釋，時任路政署署長鍾錦華「愛理不理」，連港鐵有否收妥表格亦不知，認為政府應至少公開譴責。

他又指，港鐵不應收取紅磡站約7億元項目管理費，又認為不應只怪責前線工人，因港鐵中層人員絕對知道問題，質疑他們刻意隱瞞及知情不報，並無按程序工作，應解僱相關人員。

被視為「吹哨者」的分判商中科董事潘焯鴻。（資料圖片／張浩維攝）

有份參與紅磡站工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻則指，現時禮頓雖然已被「停賽」，但至今仍在做政府及港鐵工程，其姊妹公司仍然下標，包括機場擴建、擴建聯合醫院等，形容禮頓未有受懲罰，反而被「獎勵」。

港鐵去年底開始抽樣檢驗鋼筋接駁情況，他說，隨機抽樣的方法令人質疑，令人懷疑採取有利於結論的數據。他形容，委員會稱推行適當措施後，車站安全及適合作預定用途，形容報告「表面上鬧」，但實際上是幫助港府、禮頓及港鐵免卻較大的刑事或民事責任。

陳帆：作為工程師感到傷感

陳帆在另一電台節目則指，作為一名工程師，看到沙中線出現的工程質量問題，令他感到傷感。他續說，沙中線工程歷時一段頗長的時間，惟大批工程人員卻看不到工程出現問題，有工程人員看到問題又不採取果斷手法作出更正，承辦商卻容許出現不聞不問的情況，直指：「有法不依係所有嘢腐敗嘅起點」。他強調，事件不代表香港工程水平下降。對於田北辰建議政府禁止禮頓競投鐵路項目工程，陳帆指出這是合理思考方向，又指事件發生後，政府已勒令禁止禮頓就政府工務工程招標。

被問到為何今天沒有戴上「CU mask」，陳帆大笑：「哈哈哈，我未有（CU mask）」，他稱政府的態度是希望把口罩先交予市民，除了當天記招的官員，其他官員仍未有「CU Mask」，又稱太太上星期已為他上網登記「CU mask」。