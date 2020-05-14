【立法會選舉】工聯敲定梁子穎戰勞工界　穩坐議席　被指「硬淨」

立法會選舉將於9月舉行，除民主派積極協調外，建制派亦全速部署。據了解，工聯會已敲定出戰勞工界的兩名人選，「小花」前深水埗區議員陳穎欣大熱倒灶，葵青安蔭區前區議員梁子穎爆冷中選。由於工聯會在勞工界功能界別擁壓倒性優勢，梁子穎幾乎鐵定穩坐議席。另一人選據悉為工會系統中人。 梁子穎曾任多年葵青區議員及聖公會林護紀念中學老師，於雨傘運動期間，於校內撕走學生的罷課傳單而接獲投訴，他當時向傳媒解釋，不希望校園變成「政治鬥爭場地」。

根據工聯會「家規」，兩名勞工界議員只能做一屆，要連任必須轉戰地區。（資料圖片/李澤彤攝）

工聯會目前有5名立法會議員，港島郭偉強、新界西麥美娟料原區爭取連任，資深議員黃國健將退下火線，由現任勞工界議員何啟明接棒參戰九龍東，不過同為勞工界議員陸頌雄因在區選落敗，致「無地方落腳」。除了陸頌雄外，鄧家彪昨日表示，為力保建制派新界東取得三席，將「顧全大局」，暗示棄選新東。換言之，陸頌雄和鄧家彪將無緣參選今屆立法會選舉。

根據工聯會「家規」，兩名勞工界議員只能做一屆，要連任必須轉戰地區。據了解，工聯會一度探討更改「家規」，只開放一個議席予新人報名參選，另一個議席則給曾報名參加立法會的黨員參加，讓陸頌雄和鄧家彪能夠「敗部復活」。不過消息透露，有關建議最終被否決，即維持兩個勞工界議席由新人報名參選的傳統。

過去兩屆的工聯會勞工界議員，均由地區出身人士如區議員出任，反而欠缺工會代表。有聲音認為若地區人士、工會代表各佔一席，對工聯會發展更為有利。《01》記者近日從多於一個渠道獲悉，工聯會吸納有關意見後，已敲定派前區議員梁子穎參選，而另一人則派來自工會系統。

梁子穎在2008年成功挑戰盤踞葵青安蔭區多年的民主派梁永權，擔任三屆區議員後，直至去年以300多票之差落輸給梁永權。

梁子穎曾任教名校中學 佔領運動期間撕走學生罷課傳單

梁子穎在2003年首次參選挑戰民主黨陳樹英失敗，其後轉至葵青安蔭選區服務，直至2008年成功挑戰盤踞當區多年的民主派梁永權，擔任三屆區議員後，直至去年以300多票之差落輸給梁永權。

梁子穎在2007至2019年期間曾任聖公會林護紀念中學的老師，在2014年雨傘運動期間，梁子穎被投訴於校內撕爛學生的罷課傳單，他其後接受傳媒查詢指，發現其擔任班主任的班別，課室壁報板貼了兩張罷課傳單，因張貼前未經校方批准，故他拆除釘子，將整張傳單完整地取下；並向全班學生表明聖公會反對罷課，及校內佩戴黃絲帶的立場，之後將事件向訓導主任匯報。梁在2019年以進修為由離職。

工聯會內的人士形容，梁子穎作風「夠硬淨」，且擔任10多年區議員，政治歷練相對較深；由於立法會內的鬥爭衝突不斷升溫，這成為梁屏雀中選的主要原因。