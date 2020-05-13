立法會選舉｜建制新東擬只出三隊　鄧家彪暗示棄戰：不願建制攬炒

立法會換屆選舉9月舉行，民主派力爭議會過半，其中屬泛民「票倉」的新界東，於上屆贏得6席，民主派目前正籌備初選，料最終派出6至7隊出選名單，力求贏取7個議席。 相反，在去年區選大敗的建制派，據聞在新界東以穩守為主，力保現有3席，民建聯兩名現任議員陳克勤及葛珮帆料爭取連任，而由自由黨「跳槽」至公民力量的李梓敬，亦很大機會代表新民黨出戰機會，意味曾兩度參選新東直選敗陣的工聯會前立法會議員鄧家彪，可能無緣披甲上陣。 鄧家彪接受《香港01》查詢時坦言要「顧全大局」，不希望建制「攬炒」，若「爭四得二」只會令民主派得益。

現任議員陳克勤及葛珮帆將繼續爭取連任。（資料圖片）

鄧：「顧全大局」是我對穩定香港最大貢獻

目前新界東9個議席中，民主派對上兩屆均取得當中6席，建制派在2016年派出四隊參選，即民建聯兩隊、工聯會及新民黨各一隊，最終轉戰直選的工聯會鄧家彪得票約27000票落選；他前年以「工聯會、民建聯」雙牌頭參加立法會新東補選，亦不敵新民主同盟的范國威。

在區選大敗陰霾下，據悉建制派將採取穩守策略，力保現有3席已「收貨」。民建聯作為建制新東大戶，現任議員陳克勤及葛珮帆料爭取連任，另一現任議員、新民黨容海恩，早前因不滿黨內初選機制疑為李梓敬「抬橋」，自行決定退出初選，為參選不惜「轉會」的李梓敬，如無意外將代表新民黨參選。

僧多粥少下，長期在新東進行地區工作的鄧家彪，料無緣上陣。他接受《香港01》查詢時表示，擔心在「因加得減」的情況下，建制派出4隊參選可能會分薄票源，「爭四得二，只會令反對派得益」。鄧家彪坦言，建制「攬炒」非自己所願，「顧全大局就係我對穩定香港最大嘅貢獻」。

但他強調，工聯會政務委員會仍未就出戰人選拍板，他會繼續努力地區工作。

前年鄧家彪雖再以「工聯會、民建聯」雙牌頭參加新東補選，最終亦以30,000票不敵新民主同盟范國威。（資料圖片／李澤彤攝）

方國珊左右大局

有建制中人分析，若只派三隊出選，配票不會太複雜，大有機會保住3席，但要提防走「中間路線」的西貢議員方國珊，她過去多次參戰新東雖均告落敗，但得票不斷增多，前年補選更獲6萬多票，有可能扯走建制派選票。

另一個影響建制新東選情的因素，是實政圓桌立法會議員田北辰有傳「踩過界」到新東佈陣，派出新人莊豪鋒出戰。公民力量發言人林宇星早前接受訪問時承認，兩黨路線及倡議多有重疊，將為選舉帶來挑戰。