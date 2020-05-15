監警會調查：九成警指示威者罔顧法紀　逾六成滿意工作不考慮轉工

監警會首階段報告今天（15日）出爐，共十六個章節，其中一個是「警務人員、示威者和公眾人士的觀感」，委託倫敦大學學院研究警察對公眾人士、示威者行為的態度，及對於使用武力應對部分示威者暴力行為方面有何觀感。 調查發現，90%受訪警員認為暴力示威者罔顧法紀，大多數受訪警員對暴力示威者持非常負面的看法，並認為暴力示威者同樣對警方抱持類似看法。 調查又發現，64%受訪警務人員對於警務人員的工作感到滿意，63%受訪警務人員表示不會考慮轉換另一份工作。不過，只有33%受訪警察同意自己的工作得到公平回報，33%受訪警員同意自己獲分配的工作量屬公平。

監警會為了找出警員對公眾人士、示威者行為的態度，及對於使用武力應對部分示威者暴力行為方面有何觀感，特別委託倫敦大學學院為警員進行民調。（羅君豪攝）

逾八成受訪警員同意應為和平示威提供便利

監警會民調於2019年10月21日至11月1日期間進行，亦即大型公眾活動的中期階段，研究涵蓋三部分，包括（a）向隨機挑選的485名前線警務人員發放網上問卷；（b）與隨機挑選的18名警務人員進行個別面談；及（c）舉行小組討論，每個小組由隨機挑選的七名警務人員組成。

調查發現，75%受訪警員同意了解社會需要是重要的，59%受訪警員同意聽取公眾人士的意見是重要的。另外，83%受訪警員同意應該為和平示威提供便利， 58%受訪警員同意「警方應與這些示威者合作，以確保示威得以和平進行」。但亦有61%受訪警員關注和平示威者不守法，對於能否在和平示威中執行警務工作，感到模稜兩可。

值得留意的是，90%受訪警察認為暴力示威者罔顧法紀，只有22%同意「警方應與這些暴力示威者合作，以確保示威得以和平進行」。另外，大多數受訪警察覺得自己與暴力示威者之間有很大的距離感，對暴力示威者持非常負面的看法，並且認為暴力示威者同樣對警方抱持類似看法。

參與研究的受訪警察自去年6月起，平均有47%的時間執行示威活動相關的警務工作，平均每星期工作5.6天，平均每天工作13.5小時，全部受訪警察均表示，示威活動期間的工時較長。

警方在反修例示威期間拘捕多名示威者。（資料圖片）

我不反對他們有自己的理想和追求，但他們一直以不合法的方法爭取訴求，這是我不能接受的。 監警會報告民調中警員心聲

五成受訪警最少一次與示威者言語衝突 兩成人曾受傷

調查又發現，50%受訪警察試過最少一次與示威者發生言語衝突，36%受訪警務人員報稱在示威活動執行警務工作期間曾經遇襲，20%報稱受傷，32%報稱曾在示威中使用武力。

談及警務人員的身份，82%受訪警員同意「身為警務人員這個身份對我很重要」， 84%受訪警務人員則感覺自己與其他警員關係緊密。

至於受訪警察對其直屬上司的觀感，71%受訪警察表示主管對他們很尊重。然而，分別有三分之一及一半受訪者認為其主管只是間中或甚少按程序公義對待他們。另外，只有33%受訪警員同意自己的工作得到公平回報，另有33%受訪警務人員同意自己獲分配的工作量屬公平。

過去四個月，我們執法一直十分克制，我們並非像部份示威者或民眾口中說的，是暴力或猶如黑社會分子一般的警察，如果我們執法是真的那麼具攻擊性和暴力，這場運動就不會持續四個月之久。 監警會報告民調中警員心聲

逾六成警員對工作感到滿意 四成人經常感到憤怒

被問及對工作的滿足感， 64%受訪警員對工作感到滿意，另有63%受訪警員表示不會考慮轉換另一份工作。

至於壓力程度。28%受訪警員經常感到緊張或繃緊，43%經常感到憤怒，43%經常感到難過，而壓力源自多方面，包括工時長、與家人和朋友相處的時間減少、工作壓力，以及擔心自身和家人的安全。

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