監警會報告│大量引用連登討論區貼文　學者質疑欠客觀基礎

監警會首階段報告今日（15日）發表，當中有獨立篇章審視7.21元朗站及8.31太子站事件，其中更大量引用在連登討論區等網上平台流傳的相片、文宣及網民言論，其中被引用的一篇有關「7月21日得元朗、得天下」的文宣，更早已在當日之前被澄清為假圖。 惟監警會將互聯網訊息形容為「日後示威活動的推動力」，並以「831打死人」屬謠言為前題分析事件，作出警方應阻止謠言在網上湧現的結論。 中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，報告中的資料有不同出處屬常事，但監警會報告多以警方的論述為參考，未能看到引用連登內容的客觀基礎， 難以令人信服。理大助理教授鍾劍華則指出，引用資料取決於呈現的角度及判斷基礎是否堅實，而監警會報告所作的判斷與所引用的資料明顯不符。

+ 10 + 9 + 8

監警會報告今日出爐，以獨立章節審視「6.12」、「7.21」和「8.31」等多個事件，當中結合傳媒報道及網上資訊，整理出事件始末。報告公開後隨即惹來爭議，元朗區議員陳樹暉更指出，報告談及7.21元朗白衣人事件時，引用的一張「721得元朗、得天下」、召集民眾721當日到元朗聚集的文宣，早於721前已有網民發出澄清屬假圖。

翻查監警會報告，未有列明有關文宣屬假圖，並藉另外數張同樣在連登流傳的文宣，及網民在連登上留言指要「光復元朗」等，反映721前已在網上流傳元朗會有群眾活動，警方錯失不少處理事件的良機。監警會又於結論時指出，警方「低估了互聯網訊息對推動示威活動的影響力」，認為是網上的說法「左右了公眾意向」，似是認定討論區是示威活動的「第一犯罪現場」。

+ 8 + 7 + 6

馬嶽：報告直接參照警方定論 難令人信服

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，審視報告會引用不同出處的資料屬常事，但不肯定監警會用甚麼方式判斷網上資訊的真偽。他又指出，報告多以警方的論述為參考，例如當中引用有721當日的貼文呼籲「大家一齊打999」，監警會直接參照警方有人刻意癱瘓系統運作的定論，批評該些呼籲不負責任且極具破壞力。馬嶽認為，此做法難以令人信服，亦無法得知市民報警的目的。他亦批評，未能看到監警會引用的客觀基礎。

理大助理教授鍾劍華亦同意，從多方面取證可以填補虛位，但取決於資料的呈現角度及判斷基礎是否堅實。鍾劍華同樣認為報告難以令人信服，未有就社會對警方行動的猜疑，如721當日警員為何轉身離開、為何在充份時間內不作出拘捕行動等，作出合理的判斷，「初步睇真係好偏頗」。

鍾劍華又指，報告未有列出對警方不利的證據，而所作的判斷與所引用的資料明顯不符，直言這份報告的最大結果，只是令人更不相信現行的監警制度。