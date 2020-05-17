抗疫基金︳田北辰質疑林鄭偏頗「老友」：咁嘅管治風格點令人信服

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，其中「保就業」計劃被質疑未能涵蓋65歲以上、無強積金供款的僱員，最終政府把「保就業」計劃延伸至建造及飲食業，僱主經會計師認證有關僱員紀錄後，即可申領「保就業」補貼。 實政圓桌立法會議員田北辰今天（17日）出席電台節目，質疑為何僅65歲以上、無強積金供款的飲食業僱員可得到補貼，其他行業則未能涵蓋，直言特首林鄭月娥是否偏頗其「行會老友」，「咁嘅管治風格點令人信服」。

鍾國斌指，新冠肺炎疫情對出口外銷的影響最大，貿易夥伴全部停擺，很多海外公司未找數。

鍾國斌指出口外銷因疫情停擺

自由黨黨魁鍾國斌在電台節目中表示，現時香港經濟情況與沙士時不同，他指沙士疫情僅影響本土消費，出口外銷並無影響，惟是次新冠肺炎疫情，出口外銷受影響最大，貿易夥伴全部停擺，很多海外公司未找數。鍾引述早前他進行的一項調查，調查了64間公司，平均被拖欠四千萬元。他指出，香港是外向型經濟體，「如果外面繼續出事，香港都唔會好得去邊」。

經營連鎖服裝店的田北辰表示，其企業在香港營業額按年下跌三成，惟其他國家的分店，例如新加坡、泰國等因當地的抗疫措施，商店未能營業，營業額為零，即使業主免租也「搞唔掂」。田北辰指，近日街道多了人流，惟服裝業無起色，又認為現時最徬惶的是如何計劃未來十二個月的營運情況。

田北辰促推防疫抗疫基金3.0

田北辰認為，第三輪防疫抗疫基金「走唔甩」，他認為是次政府大花金錢推出抗疫基金後，應反思稅制改革，包括徵收與資產增值有關的稅項。田又批評「保就業」計劃未能涵蓋一些65歲以上的人士，其中他質疑為何僅65歲以上、無強積金供款的飲食業僱員可得到補貼，其他行業則未能涵蓋，直言林鄭是否偏頗其「行會老友」，「咁嘅管治風格點令人信服」。鍾國斌反指：「個個都係老友」，又認為既然飲食界可落實有關措施，亦可把措施延伸至其他行業。

田北辰認為，第三輪防疫抗疫基金「走唔甩」。（資料圖片/龔家盛攝）

鍾、田北辰反對為海洋公園還債

海洋公園連續4年虧損，政府向財委會申請54億元撥款「救亡」，稱若撥款未能通過，海洋公園或於6月破產。鍾國斌批評海洋公園管理不善，卻要納稅人為公園還債，他認為在商業世界中，債務重組仍正常不過之事，建議立法會只為海洋公園未來一年的運作撥款，予政府一年時間，就海洋公園未來前景交出清晰的方向。

田北辰則認為，立法會撥款不應予海洋公園債款，直言不可讓海洋公園「甩身」。他建議僅向海洋公園撥款11億元，支援海洋公園半年運作，予政府半年時間探討公園新定位。