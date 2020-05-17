香港重新出發招標　報道指公關龍頭入標　沈旭暉諷：林鄭深慶得人

專門報道公關業界資訊的網站《PRovoke》報道指出，多家國際知名的公關公司入標「香港重新出發」項目，其中美國公關公司Edelman和新加坡公關公司Redhill向《PRovoke》承認就項目入標。 《香港01》正就事件向政府新聞處查詢，暫未獲回覆。

網站《PRovoke》報道指出，多家國際知名的公關公司入標「香港重新出發」項目，其中美國公關公司Edelman和新加坡公關公司Redhill向《PRovoke》承認就項目入標。

《PRovoke》報道提到，新聞處曾透過視像會議方式，向多家公關公司介紹項目，其中美國公關龍頭Edelman的發言人接受該網站查詢時表示，將會就項目入標，發言人解釋，香港海外經濟與所有人息息相關，因此很高興有機會參與此重要項目。新加坡公關公司Redhill向《PRovoke》承認就項目入標。

此網站亦就知悉法國公關公司MSL有意入標，MSL拒絕就事件作評論。

報道訪問多家公關公司的管理層，其中有人形容香港政府是一個「非常具爭議的客戶」。與此同時，有指新聞處雖強調項目純粹與經濟有關，公關公司無需提供政治顧問工作，不過多於一間公關公司的領導層指出，新聞處向公關公司提供的簡介文件中，提到政府在去年未能有效地動員社會，支持政府對暴力行為和示威者的執法行動和譴責措詞。

「香港重新出發」項目於本月15日截標。

著名國際關係學者沈旭暉引述有關報道，指林鄭月娥政府高薪招聘國際公關公司「改善形象」，雖則主要大公司紛紛拒絕投標，但有三家公司入紙，其中他指出新加坡公關公司Redhill，創辦人是新加坡亞洲新聞台CNA前記者，熟悉新加坡式新聞操作；沈旭暉又指，法國公關龍頭MSL，代表作是沙特阿拉伯王室長期合作夥伴，負責對沙特人權狀況、壓迫婦權、公開處決等「漂白」。沈旭暉揶揄林鄭：「恭喜林鄭月娥，深慶得人」。

「香港重新出發」項目於本月15日截標，政府發言人早前交代項目資料指，指一連串事件影響香港國際形象，新聞處會於2020/21年度加強國際宣傳及推廣，並預計會推出其他新措施。政府發言人指出，新聞處其中一項工作是於海外推廣香港，去年的社會運動引起國際關注，政府認為事件影響香港的國際形象，加上近3個月受疫情影響，經濟受打擊，新聞處表示為大幅加強香港的國際宣傳及推廣，現正進行招標工作，內容包括夥拍國際知名的傳媒機構、於國際媒體投放廣告、製作社交媒體內容、支持在港舉行的大型國際盛事的宣傳，以及協助香港境外設立的經濟貿易辦事處，進行宣傳工作等，惟發言人指按政府一貫採購程序，未能透露服務的估算費用。

著名國際關係學者沈旭暉引述有關報道，指林鄭月娥政權高薪招聘國際公關公司「改善形象」，雖主要大公司紛紛拒絕投標，但有三家公司入紙。（資料圖片／盧翊銘攝）