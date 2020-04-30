新聞處以「香港重新出發」為主題招標　冀加強香港疫後國際宣傳

香港去年的社會運動引起國際關注，加上今年初爆發新冠肺炎疫情，政府指一連串事件影響香港國際形象，新聞處會於2020/21年度加強國際宣傳及推廣，並預計會推出其他新措施，現正為海外宣傳進行招標，預計承辦商將於本年6月底至7月初開始提供服務。

政府發言人指，新聞處的其中一項工作是於海外推廣香港，去年的社會運動引起國際關注，政府認為事件影響香港的國際形象，加上近3個月受疫情影響，經濟受打擊，新聞處表示為大幅加強香港的國際宣傳及推廣，現正進行招標工作，內容包括夥拍國際知名的傳媒機構、於國際媒體投放廣告、製作社交媒體內容、支持在港舉行的大型國際盛事的宣傳，以及協助香港境外設立的經濟貿易辦事處，進行宣傳工作等，惟發言人指按政府一貫採購程序，未能透露服務的估算費用。

截標日期為5月15日下午12時，有意投標者須於限期前到金鐘政府總部，將註明招標編號、投標項目的標書，投放至東翼地下大堂的投標箱內。

「香港重新出發」與「香港再出發大聯盟」有關聯？

政府新聞處的招標通告中透露，活動主題名為「香港重新出發」，與董建華、梁振英牽頭組成的「香港再出發大聯盟」名稱相似，政府發言人回覆《香港01》時澄清，現正進行的招標是由政府新聞處負責推出，與其他機構推出的計劃或措施沒有關聯。