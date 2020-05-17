立法會選舉│民主黨原班人馬參選　誰人最大危機？

民主黨今日下午的特別黨員大會通過，由7名現任立法會議員籌組參選團隊，換言之他們幾乎肯定，將原班人馬代表民主黨出選9月的立法會換屆選舉。不過，現時政治形勢與4年前大大不同，經過反修例事件後，民主派年輕、激進力量大增，對傳統、溫和以至反暴力的泛民包容度大跌，故由現任7人繼續參選，勝算將有很大變數。 在民主黨眾多議員當中，除了鄺俊宇與許智峯獲得年輕一輩及反修例示威者支持，將出選九龍西的黃碧雲卻反而明顯地被年輕一輩所質疑，料她在民主派初選將遇到年輕一輩很大挑戰。

民主黨今日下午的特別黨員大會通過，由7名現任立法會議員籌組參選團隊。(李澤彤攝)

黃碧雲因為沒有投入支持反修例事件，而且曾經講過對於理大受破壞感到傷心，令年輕的民主派對其立場相當不滿，民主黨內的少壯派亦擔憂黃的立場未必能夠勝選，甚至有可能影響民主派「35+」的大局。

據了解，民主黨的特別會員大會上，不論老中青都有黨員質疑黃碧雲的政治立場及言論，連老一輩的民主黨前主席劉慧卿都對黃碧雲有微言，而黃碧雲在會上亦有表示，認為有年青黨員對她有所攻擊，但年青黨員則認為他們實際上沒有收取授權票反對黃，亦沒有在會上叫口號、舉標語等，故對黃的說法亦相當不滿。

黃碧雲出戰於黨內遇到不少反對聲音。(李澤彤攝)

至於在反修例事件中獲得示威者支持的鄺俊宇與許智峯，將肯定獲得大部分民主派支持者的認同，而參選超區的涂謹申亦因為修訂逃犯條例法案委員會表現亮眼，被民主派支持者視為必須當選。

而林卓廷、尹兆堅、胡志偉在民主派支持則處於中游，3人表現都相當穩定，不會有太大波折。

有民主黨大腦指，現時的社會形勢下，民主黨亦以大局為重，而民主派初選的協調結果，可被視為對民主黨本身取態在派別內認同程度的試金石，假若初選失利，民主黨的走向將需要進一步改變。此人又指，其實民主黨已有開始改革其立場，只是進度未必盡如人意。