民主黨特別會員大會通過7人籌組參選隊伍　強調尊重泛民協調爭35+

民主黨今日（17日）召開特別會員大會，通過由現任的7名立法會議員負責籌組7個代表民主黨參選立法會議席的團隊，即很大機會由7人代表民主黨爭取連任。 其中在民主黨內贏得九龍西參選資格的黃碧雲，在會上被不同的民主黨黨員多番質疑其立場等。黨主席胡志偉強調，民主黨將尊重民主派在所有分區的協調機制結果，形容「35+」是民主派總目標。對於針對黃碧雲的批評聲音，黃碧雲回應指，感謝所有意見、批評，她一定會檢討及反省，期望九龍西與不同光譜的市民、黨派共同應戰，齊上齊落。

民主黨通過由現任七名議員於其所屬選區籌組出戰名單。（李澤彤攝）

民主黨今次的特別黨員大會，通過由胡志偉、黃碧雲、林卓廷、尹兆堅、許智峯、鄺俊宇及涂謹申負責籌組各自選區的參選團隊。黨主席胡志偉在大會後見記者表示，知道今次選舉責任重大，每一參選團隊都責任重大。他又表示，取得立法會「35+」過半數議席是民主派的總目標，民主黨將尊重、配合由戴耀廷主導的民主派初選，認同各地區的協調方法，並會接納各區協調結果，以確保整個民主派各隊伍取得過半數議席，向政府施予最大壓力。

現場消息指，現任議員黃碧雲以139票贊成、50票反對和8票棄權，通過代表該黨於九龍西籌組出選名單，反對率高達25%。據了解，在會員大會上，有黨員發言反對黃碧雲的出選決定，展開頗為激烈的辯論，現場氣氛一度緊張。有該黨中委表示，據他了解，未有黨員在大會前收集授權票動員反對黃碧雲，未料竟有五十多人投下反對票，坦言情況屬意料之外。

民主黨籌組出選名單代表

新界東：林卓廷

新界西：尹兆堅

九龍西：黃碧雲

九龍東：胡志偉

港島區：許智峯

超區：涂謹申、鄺俊宇

林卓廷出席會員大會。（李澤彤攝）

胡志偉又指，今次只是通過由7人負責組隊，最終將由中委會把關決定，授權最終出選時間的決定權，而今次會員大會只是通過由以上7人負責籌組隊伍。

對於民主派初選的共同宣言，胡志偉又分析指，今次各民主派組織都明白，立法會選舉不存在「個人面目」的選舉形態，而是整個社會反抗的立場，民主黨無任何懸念，一定會參與相應簽署、確認。至於會否擔心因為該宣言有關否決預算案的部分導致民主黨被DQ，胡志偉認為，如果基本法下讓議會與行政機關的抗衡都成為被DQ的理由，他相信屆時已可算是「基本法失效」。

民主黨選舉委員會主席李永達（李澤彤攝）

民主黨通過維持派七張名單出戰立法會選舉。（資料圖片/李澤彤攝）