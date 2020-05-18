內會風波｜民主派批建制顛覆《議事規則》　提司法覆核「唔容易」

立法會內務委員會今日（18日）在立法會主席梁君彥指明下，破天荒改由財委會主席陳健波主持主席選舉，最終民主派與保安爆發激烈衝突，多人被逐下，民建聯李慧琼成功當選主席。 民主派會議召集人陳淑莊會後批評，主席選舉是最「名不正、言不順」的會議，質疑建制派僭建權力，褫奪內會副主席郭榮鏗的選舉主席權力，絕不認同李慧琼當選內會主席。 對於會否以司法途徑挑戰梁君彥的決定，郭榮鏗表示，其法律意見強調法庭一貫採取non-intervention principle（不干預原則），他們對該建議予以尊重。陳淑莊補充指，要再了解一旦訴訟將牽涉終審法院判決，是不容易的決定。

民主派批評建制派僭建權力，「顛覆」《議事規則》。（歐嘉樂攝）

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陳淑莊：展示黑布為突顯建制派「黑箱作業」

陳淑莊聯同民主派見記者時批評，建制派的做法「顛覆」了立法會《議事規則》、原則及慣例，批評梁君彥透過所謂法律意見推波助瀾。她強調，按立法會慣例應由最資深議員主持選舉，即涂謹申及梁耀忠，但二人被建制派指有拉布紀錄而被拒絕。

陳淑莊指，民主派在會上帶同黑布展示，是要突顯李慧琼早前在內會特別會議處理緊急事項，以及梁君彥奪權的黑箱作業。

今日有14名泛民議員被保安帶走，泛民的議員助理亦突被拒進入3樓公眾席拍照，陳淑莊指，種種事件顯示本應中立的秘書處、保安，「都無咗呢支歌仔唱」，不再中立。

民主派拉起黑布衝擊主席台。（李澤彤攝）

一直主持內會主席選舉的郭榮鏗指，他在過去7至8個月內，一直按《議事規則》、《內務守則》主持會議，批評只要特首林鄭月娥及建制派希望，就可作「破壞」，形容今日事件如去年修訂《逃犯條例》翻版。郭榮鏗指，梁君彥引用《議事規則》第92條，只適用於《議事規則》內未有訂明的內容，但選舉主席的方式已清楚寫明，質疑今次做法徹底破壞《議事規則》。

他又借用填詞人林夕近日的言論指，「綁匪可以搶走我的肉身，但搶不走我的信念」，他指建制派可以破壞《議事規則》，但港人不會忘記，不會讓建制派議員重返立法會。

在衝突中受傷的許智峯指，立法會內保安的暴力提升，他首次被保安將其頭部按在地下，以膝壓在其胸口上，連警員都不會如此對議員。他強調，議會抗爭未必每次都贏，但保證議會抗爭絕不止於此。