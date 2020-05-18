內會風波〡陳健波主持內會選舉爆衝突　多人被逐　李慧琼當選主席

立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持今早（18日）11時的內務委員會主席選舉，屆時不會處理規程問題，直接投票，《香港01》將直播現場情況。 早上約10時15分，數十名記者在會議室外守候，未料陳健波無聲無息地已進入會議室，成功「霸位」坐上主席台。民主派之後進入會議室，大批保安一字排開保護陳健波，至早上11時民主派拉起黑布衝擊，爆發激烈衝突。

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僅5名民主派留在會議室

【12:00】民建聯李慧琼以40票當選，其他民主派候選人全部零票，陳健波宣布李慧琼當選主席，並結束會議，未有選舉副主席。

【11:53】陳健波稱收到40張選票，並請邵家輝、梁耀忠和毛孟靜監票。

【11:49】民主黨黃碧雲亦被逐，陳健波宣布進入投票程序。陳健波指不在座位的議員將不會獲派選票。泛民只餘下李國麟、梁繼昌、毛孟靜、張超雄及梁耀忠5人繼續在會議室內。

張超雄不斷嗌「陳健波，打茅波」，民建聯陳恒鑌等人不斷發出恥笑聲，何君堯笑指：「喃嘸佬收聲喇。」

【1138】陳健波指公民黨郭家麒推撞保安，涉嫌違反香港法例，可入監12個月，及後郭家麒被逐。公民黨譚文豪、楊岳橋、民主黨胡志偉先後被逐。

十多名保安把站在枱上的民主黨林卓廷抬走，陳志全嘗試阻止未果，之後陳亦被逐。

民建聯李慧琼以40票當選，民主派未有投票。（李澤彤攝）

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多名民主派被逐 朱凱廸尹兆堅受傷

【11:28】民主黨林卓廷把《議事規則》撕毀，建制派斥林卓廷刑事毀壞。民主黨許智峯指，今次保安武力再次提升，有如警察。他指，4年來已被人抬過很多次，但今次是第一次被人按在地上，用膝蓋按住，形容這是過分武力，而且是非法的。他指，民主派議員不會甘心議會遭到踐踏，因為立法會是「人民的議會」，如有機會一定會重新進入會議廳。

公民黨楊岳橋與工聯會對罵，批評工聯會在六七暴動放炸彈，是「暴動之父」，工聯會議員陸頌雄隨即站起與公民黨等人指罵。

民主黨尹兆堅受傷倒地，現由救護員治理，尹稱：「我無報白車」。林卓廷在桌上站立，要求救護員離開，指尹兆堅拒絕服務，又指報警要求救護服務者浪費公共資源。

【1116】陳健波稱有議員受傷，宣布暫停會議。受傷倒地的朱凱廸批評，「《國歌法》已經上咗（大會），搞乜嘢陳健波」。朱凱廸之後被十名保安抬走，陳志全上前阻止未果。民主黨許智峯亦被抬走。

【1107】工聯會與自由黨邵家輝等人成功把黑布扯走。

【1106】陳健波多次要求議員停止衝擊，稱他們已犯法。民主黨鄺俊宇站在座位上抗議，被逐離場，其黨友尹兆堅之後亦被逐。

【1100】民主派拉起黑布衝擊，建制派陸頌雄、何俊賢、周浩鼎上前參與「武鬥」，陸頌雄與譚文豪拉扯，周浩鼎與林卓廷面對面對罵。

民主派會逸召集人陳淑莊以咪高峯大嗌「建制派可恥」，被陳健波逐出會議室。建制派眾人大嗌「黑暴」，情緒激動。

陳健波提早坐上主席台，本身是選舉主持的郭榮鏗上前對話。（歐嘉樂攝）

許智峯指會議非法

【1041】民主黨黃碧雲指今次會議不是財委會，而是內會，要求陳健波離席，又斥陳健波「打矛波」。毛孟靜、工黨張超雄等人則舉起「保皇黨」濫權的標語。另一邊廂，立法會秘書處已預備就緒，包括在螢幕打出主席選舉的參選人名單。

【1038】立法會保安把用作唱票的黑板推進會議室。

【1036】民主黨許智峯指這是非法會議，陳健波是非法主持，要求陳健波離開。民建聯陳克勤、工聯會麥美娟等建制派議員則以手機拍攝現場情況。

建制派預料會議情況惡劣，隨時再次「打大交」，令原本半小時完成的選舉，要預留3小時去完成；泛民則形容會議是民主派的集體表現，強調會共同努力，一同處理相關問題。