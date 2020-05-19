港人大政協經深圳往北京開兩會　馬逢國：23條立法是特區憲制責任

全國人大及政協兩會將於本周五及周四召開，港區人大代表及政協於今日（19日）上午由香港出發，到深圳完成檢疫後飛往北京出席會議，9架旅遊巴一共接載近百名人大代表及政協委員，包括基本法委員會副主任譚惠珠、新鴻基地產主席郭炳聯等，會議焦點落於香港《基本法》23條立法的討論，國家衞生檢疫、防疫亦是今年的熱門議題。

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港區人大代表馬逢國表示，大隊會於深圳逗留一晚，抽樣進行檢驗，確保對新冠肺炎呈陰性方可到北京出席會議，期間會實施封閉式管理，盡量避免社交接觸。被問到會否提出《基本法》23條立法，馬表示自己對23條一向有既定立場，任何時候立法都是好時機，不但是特區的憲制責任，維護國家安全亦是每一個國民的責任，相信其他委員亦會就此發表意見。

有消息指港澳辦主任夏寶龍將於兩會發表首次講話，馬逢國表示，相信港澳辦代表今年亦會按慣例與委員代表見面，惟受疫情影響下，形式可能與往年有所不同，或會改用視像通話，暫時未收到確實消息。

另一名立法會議員、實政圓桌田北辰被問到離開香港開會，會否擔心影響立法會運作，他表示要視乎立法會的情況，如果有需要可能會提早回港，最遺憾是無法為就財委會海洋公園的議案投反對票，但不知道議案有沒有足夠票數通過。

旅游巴上午由香港金紫荊廣場出發前往深圳，由車外可見，車上大部分乘客席間保持一定社交距離，相隔至少一個座位，惟車內部分人士沒有戴上口罩，《香港01》的影片中拍到，馬逢國在車廂內與鄰座交談時距離甚近，未如政府呼籲，保持1.5米社交距離。