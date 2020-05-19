李鵬飛逝世｜曾與李柱銘、曾鈺成三足鼎立　一度動氣嘆悔創自由黨

人稱「飛哥」的李鵬飛縱橫政壇大半生，於港英殖民地時代中貴為行政、立法「兩局」議員，1991年成立啟聯資源中心，及後改組為自由黨，出任創黨主席，成功樹立一支代表「中間派」及商界的旗幟，與當時民主派和「左派」代表人物李柱銘和曾鈺成，形成「三足鼎立」局面；加上自由黨創黨之初陣容鼎盛，包括前行會成員夏佳理、前政務司司長唐英年等，見證本地政壇的輝煌年代。 李鵬飛個人的政治言論，於淡出本地政壇後變得中間溫和，與其一手創立的自由黨，也有過不少分歧。其中於2010年，立法會飲食界議員張宇人發表「最低工資廿蚊」言論後，李鵬飛更一度怒批黨路線有問題，後悔創黨。

言論中間溫和 稱香港應有執政黨

李鵬飛於1993年創立自由黨，該黨一直被視為親工商界政黨。不過相對於外界對自由黨「有錢人黨」的印象，李鵬飛相當願意接觸群眾，他於1995年身先士卒參與立法局直選，並於新界東北成功當選，亦是自由黨首次派人參加本港的直選。1998年回歸後首屆立法會選舉，李鵬飛再領自由黨進攻直選，在新界東、新界西和九龍西派人出戰，惜全軍盡墨，當年58歲的他在新界東直選落敗，以不足二千票不敵何秀蘭，緣盡立法會，他隨即亦辭任自由黨主席，以展示承擔敗選責任的擔當。

政治路線上，李鵬飛雖然也屬建制派一員，且在1998年至2008年間擔任全國人大代表，但他相當敢言，公開表明支持香港民主化，曾被李柱銘形容為「百分百民主支持者」。2003年《基本法》第二十三條立法爭議，李鵬飛曾批評時任董建華不聽民意，如條例草案硬闖立法會，將導致「血洗中環」。淡出本地政界後，「飛哥」亦主持多個傳媒節目，大談香港政制發展，表明支持民主選舉，以及認為香港應有執政黨。

自2003年時任黨主席田北俊倒戈拉倒廿三條，自由黨一度被視為溫和建制，於2004年立法會選舉，田北俊和周梁淑怡均循直選勝出，連同功能界別其有10席之多，成為議會第二大黨。不過2008年立法會選舉，自由黨於直選全軍覆沒，田北俊辭任黨主席，多名功能界別議員都在選後退黨，自由黨亦陷入分裂和路線危機，埋下李鵬飛與自由黨分歧的伏線。

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人，於2010年曾發表「最低工資廿蚊」言論，李鵬飛怒轟其損害黨形象。（資料圖片）

「廿蚊張事件」後路線分歧 稱後悔創黨

2010年，社會討論最低工資立法，李鵬飛一直表態支持。該年3月，張宇人發表著名的「廿蚊張」言論，即建議最低工資水平應訂為20元以下，惹起各界人士炮轟涼薄，黨友紛紛劃清界線。當時李鵬飛狠批張宇人損害黨形象，更指「當日不創黨好過創黨」。

同年，連鎖食店大家樂被揭發剋扣員工「飯鐘」薪酬，張宇人力撐。當時仍是自由黨常委的田北辰非常不滿，公開宣稱罷食，其後更退出自由黨。當時李鵬飛盛讚田北辰「有理想」，退黨是正確決定，又指事件反映自由黨的路線大有問題：「口口聲聲說自己代表工商界，工商界邊個叫佢做代表？你有否照顧到全香港市民的利益關係？」

儘管路線有分歧，李鵬飛和自由黨仍然保持一定的合作。2016年立法會選舉，自由黨派出李梓敬（現已退黨）出戰新界東直選，選舉前夕找來李鵬飛「出山」站台支持。