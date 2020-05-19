李鵬飛逝世｜曾倡中英「主權換治權」　批23條會觸發「血洗中環」

自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，享年80歲。李鵬飛七十年代獲港英政府委任入立法局，是前行政立法兩局雙料議員，見證香港前途談判，曾倡議中英採取「主權換治權」解決香港問題。他在回歸前的香港政界扮演重要角色，是政壇元老級人物。 李鵬飛約十多年前淡出政壇，但仍然活躍於傳媒，不時發表政見。去年《逃犯條例》修訂風波中，他曾公開要求特首林鄭月娥撤回修例及設立獨立調查委員會。在2003年《基本法》廿三條立法爭議中，他曾稱如政府堅持硬闖，結果可能是「血洗中環」。

曾任行政立法兩料議員 參與首屆立法會直選落敗

李鵬飛1940年生於山東煙台，1954年到香港定居，於美國留學，1972年回港發展，開設工廠。1978年，李鵬飛獲時任港督麥理浩委任為立法局議員，1985年獲時任港督尤德委任為行政局議員。1988年，他成為首席非官守立法局議員。

1983年中英談判期間，李鵬飛和「政壇教父」鍾士元商量過後，組織12人「青年才俊團」上京建議「主權換治權」，即中國名義上擁有香港的主權，但英國繼續實際管治香港，惟時任中共領導人鄧小平拒絕。

1991年，李鵬飛連同一眾工商界的立法局非官守議員於成立自由黨前身「啟聯資源中心」。1993年，自由黨正式成立，成員以商人、企業家及專業人士為主。

基於中英雙方在後過渡期出現政治爭拗，中方1996年成立臨時立法會，李鵬飛擔任臨立會議員直至1998年任滿。1998年第一屆立法會選舉，李鵬飛代表自由黨在新界東出選，以不足2,000票不敵何秀蘭（餘票），緣盡立法會。李鵬飛同年獲選為全國人大代表，直至2008年。

李鵬飛自2001年主持《議事論事》，直至2018年榮休。（資料圖片）

言論轉向中間溫和 稱廿三條會導致「血洗中環」

自從無再續任立法會議員，李鵬飛言論由親建制派，開始傾向中間溫和，經常批評董建華政府不理會民意。2003年廿三條立法風波中，時任黨主席田北俊倒戈，拉倒立法。李鵬飛事後指出，港府如執意將草案提交立法會，結果「好可能是血洗中環！」即引發暴力衝突。他當時更批評「擦鞋仔禍港」，有些人將愛國愛港當成「擦鞋」，但其實那是害港害國。

淡出政壇後，李鵬飛有相當一段時間仍然活躍於鏡頭前，分別主持有線財經台節目《飛常政經》、港台節目《議事論事》的「飛哥與你」環節、now財經台節目《大鳴大放》等。

2013年，李鵬飛參與前政務司司長陳方安生牽頭成立「香港2020」，推動香港民主發展。2019年《逃犯條例》修訂風波期間，李鵬飛於7月連同自由黨3名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀以及黨魁鍾國斌，聯署去信特首林鄭月娥，要求撤回修例及設立獨立調查委員會。