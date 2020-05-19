林卓廷何君堯就7.21疊聲互罵　何稱與白衣人握手「睇唔到有拎棍」

監警會上周五（15日）公布有關反修例衝突的調查報告，就當中所提及的元朗7.21事件，立法會議員何君堯、林卓廷出席港台《視點31》節目上進行激辯，兩人在半小時的節目中多次疊聲，並互相批評對方涉嫌參與7.21在元朗的襲擊事件。 林卓廷在節目上多番解釋，自己當晚出現在元朗西鐵站「只是為了保護市民」，對於何君堯批評他當時有手持攻擊性武器，林解釋，他在被人襲擊後，有市民向他表示是否需要雨傘作保護，他才拿起一把雨傘，強調只是用作自衛用途，並非作攻擊。 何君堯在7.21當晚曾被拍得在元朗街頭與數名手持木棍的白衣人握手，他在節目上解釋，在握手時「睇唔到佢地有拎棍」，又說「你老豆嗰晚喺度我都會同佢握手」，他強調當晚自己從無出現在元朗站範圍，「我完全同7.21無關」。

對於監警會報告中有關元朗7.21事件的論述，林卓廷批評，報告中無處理一些重要的事實，只談及一些網上討論區的傳言，亦無提及何君堯在7.21前在其個人節目上涉嫌鼓吹人行動的言論，他認為何君堯需要就7.21事件向市民道歉。

何君堯反駁指，林卓廷「惡人先告狀」，又提到昨日立法會內會選擇時的亂象是「目無法紀」，強調自己與7.21事件完全無關，「無錯到點解要道歉」，但林卓廷「在光復上水及沙田等行動上都有出現」，批評對方是「武術指導」，並有參與過去的暴力事件。

何君堯：警方同白衣人搭膊頭觀感不好 警方執法有改善空間

對於警方在7.21當晚的執法，何君堯承認，「警方同白衣人搭膊頭觀感上不好」，又認為警方在過去的執法行動上有改善空間，自己對警方亦有不滿，認為「當時的管理層好軟弱，好多場合都無制止黑衣暴徒」，強調警方執法不能姑息養奸，要當機立斷，但監警會報告「以中立為主，非常中肯」。

林卓廷：監警會報告扭曲事實 促政府盡快成立獨立調查委員會

林卓廷認為，監警會報告扭曲事實，例如有20名市民希望到元朗警署報案，卻被說成是包圍警署。對於在去年9月至10月期間，約五成電話訪問受訪者對警方信任度給予0分，林卓廷批評警方在過去的行動上濫暴及嚴重濫權，「俾0分好正常」，強調政府要盡快成立獨立調查委員會，回應五大訴求。

何君堯同意，政府應成立獨立調查委員會，但要調查港獨對青年的影響，並一併調查過去多月所發生的事件。

+ 2

在直播節目開始前，數十人在香港電台門外支持何君堯，並嗌口號稱要拘捕林卓廷。林卓廷其後到場，大批何君堯支持者指罵林卓廷，稱他是「仆街」、「走狗」、「沒有林卓廷，沒有721」。

民主黨莊榮輝與數人聲援林卓廷，有員工要求警員執行限聚令，有何君堯支持者衝向該員工拍打其電話，又稱對方是「自由西」和「雞」。莊榮輝質疑何君堯支持者為何沒有違返限聚令，警員稱他們有保持1.5米，莊反指，林鄭稱有共同目的也算違法，警員無理會。