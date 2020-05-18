監警會報告｜林卓廷批報告「重寫歷史」　無調查權卻有結論權

監警會日前（15日）發表有關反修例事件的專題研究報告，惟報告內容被質疑偏向警方，爭議持續擴大。民主黨立法會議員林卓廷今日（18日）在港台節目《千禧年代》中批評，報告是「幫警隊、警黑勾結漂白」。他以7.21章節為例，認為報告使用大量扭曲、偏頗的資料，「重寫歷史」。 有自稱是「7.21」事件當晚在元朗站現場的聽眾表示，報告指「警務人員到達元朗站時看到人群，但未目睹任何暴力事件」明顯不是事實，認為一個正常的警隊不可能不截停那些仍在站內的白衣人，但報告已採納警方的說法。

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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「無調查權卻有結論權」

監警會專案組督導委員會成員陳錦榮首先受訪，他指監警會透過社交媒體向公眾人士呼籲提供資料，也有向媒體索取資料，整合手頭上資料後發現沒有前後矛盾的地方才會採納。至於有8.31太子站襲擊受害人指出，監警會從沒有問他們意見，陳錦榮表示主動找人提供意見是調查工作，監警會無調查權，所以沒有找。對於早前退出監警會的海外專家指報告是嘗試製造「新真相」，陳錦榮表示不同意。

民主黨議員林卓廷表示，報告前段對於7.21事件的撮要，有不合理的遺漏，例如撮要提到傍晚時分有白衣人在鳳攸北街聚集，之後已直接跳到10時48分有白衣人衝入元朗站，但中間發生一些重要事件，如一名廚師路經被白衣人追打，撮要並無提及，在內文才略提。

另外，報告將7.21形容為「白衣人與黑衣人的衝突」，林卓廷認為與事實不符，因為白衣人無差別襲擊所有在現場的人，包括《立場新聞》記者、穿白衣的孕婦等。他又批評，報告刻意將7.21事件扭曲成「黑衣人挑釁在先」，這明顯不是事實，因很多途經的人都被無辜打傷。

林卓廷又指，監警會不斷提到自己沒有調查權，但報告又可以下結論指7.21事件沒有警黑勾結；當記者問到警察和白衣人「拍晒膊頭」為何不是勾結時，副秘書長梅達明回應指是「從畫面看到」，但明明畫面沒有聲音，質疑梅達明憑何得出相關結論。林卓廷形容，報告單方面作了很多偏頗的結論，使用大量扭曲的資料，是「重寫歷史」。

林卓廷較早前回應監警會報告時，指報告「垃圾」，當場撕毀報告以示不滿。（陳綽嵐攝）

聽眾：報告內容非事實 警察無截查持械白衣人

聽眾陳先生自稱是7.21目擊者，他指報告引述警方指當晚11時15分「警務人員到達元朗站時看到人群，但未目睹任何暴力事件，而那幾個正在離開大堂的白衣人沒有任何暴亂或暴力行為」，但這不是事實。他指，白衣人在警察到達前十多秒從G1出口離開，其後警察到場時見到一批人跑走，部分人手持棍棒，警察沒有任何截停、搜查或追趕可疑人士的行動。

陳先生指出，當晚如此多人報案指元朗發生白衣人襲擊事件，警察到了現場，見到那麼大批白衣人，部分人更加持有武器，「咁都可以唔查」，如何向外界解釋他們是專業的警察。被問到有沒有將自己目擊的資料提供予監警會，陳先生表示有，但可能監警會未有採納。