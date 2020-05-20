梁振英：將設專門網站收集教育界「荼毒學生」證據　或向法庭舉報

反修例風波中，被捕人士不少青年人，近日正陸續判刑。全國政協副主席、前特首梁振英表示，問題的根源是「極少數在學校向學生灌輸偏激政治思想的老師」，要求教育局公開確定違反專業操守的老師所任教的學校名稱，否則將向法庭提出要求。 他又指，將設立專門的網站，讓社會各界人士舉報「荼毒學生」的教育界人士。

梁振英表示，將設立專門網站，收集教育界人士「荼毒學生」證據。（梁振英fb截圖）

或向法庭要求公開違反操守教師的校名

梁振英在Facebook表示，青少年成為「暴徒」，歸根究柢是在學校被「激進化」（radicalised），「治本的辦法是處理極少數在學校向學生灌輸偏激政治思想的老師和其他人士。」

他提到，其牽頭成立的「803基金」數日前已委託律師，再次向教育局發信，要求教育局將「經調查後確定違反專業操守的老師」所任教的學校名稱公開，讓家長「知情取捨」，道理一如政府公開所有出現新冠疫情的大廈名稱。梁振英揚言，如果教育局繼續拒絕要求，「803基金」會轉向法庭提出要求。

反修例示威中，首名承認暴動罪的22歲青年冼嘉豪，上星期被判入獄四年。（資料圖片）

設立專門「篤灰」網站

梁振英又指，「803基金」已決定建立一個專門網站，讓社會各界人士，尤其是教育界和學生家長提供有關教師和其他教育界人士在校內校外「荼毒學生」的資料和證據，團隊會有人查證，讓孩子「在陽光下受教育」。另外，基金對於「違規犯紀甚至犯法」的教育界人士，會向教育局及其他政府部門以至法庭舉報。

梁振英去年10月亦在社交網上載一份舉報表格，鼓勵家庭傭工檢視僱主是否藏有的「攻擊性武器」及「防衞性裝備」，以舉報僱主的「黑暴行為」。