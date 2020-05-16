梁振英斥泛民騎劫香港：海洋公園財困與泛民把持南區議會是因果

立法會財委會將於下星期二，繼續審議支援海洋公園營運的54億元撥款。前行政長官，現任全國政協副主席梁振英今日（16日）於社交媒體發表貼文，形容香港現時被泛民主派騎劫，又以劫機作比喻，稱民主派破壞機艙設施、槍殺乘客，而「飛機在太平洋上空不斷盤旋，不斷耗油」。 梁振英又將早前倒閉的香港仔海鮮舫及面臨財政困難的海洋公園分別稱為「攬炒受害者」一號及二號，指兩者都位於南區，由泛民主派把持，更點名指摘南區區議會主席、民主黨副主席的羅健熙，稱這是「諷刺、因果」，質疑去年區議會選舉中投票給泛民的南區選民有否想過此情況，並稱「這是我們想見到的所謂民主選舉的結局嗎？」

梁振英又提及，羅健熙曾經提出「大陸遊客是鴉片煙論」，認為社會上沒有人敢指出香港如果沒有大陸遊客的話，大量的餐飲、酒店、名牌店等行業均要倒閉，大批的從業員和畢業生亦會因此失業。他認為「大家明知海洋公園需要大陸遊客」，但香港有不少人公開排斥大陸遊客是「矛盾所在」。他批評政府不敢正視該矛盾，「只是言過飾非，迴避矛盾」，質疑變更發展策略及另闢客源等說法沒有具體的建議，認為投資者不會因此而投放資金。

梁振英又建議民主黨可以在立法會動議「大陸客是鴉片煙，香港不歡迎大陸客」，而工商界政黨可以另提動議，繼而就此辯論並記名投票，認為「這才是民主」。梁又預料，香港的失業率會高達20%，高過其他任何主要經濟體。