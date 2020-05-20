陳肇始指騰空駿洋邨須視乎疫情變化　7至9月將加建1500檢疫單位

食物及衞生局局長陳肇始今（20日）出席立法會時被追問何時交還用作檢疫的駿洋邨，陳指駿洋邨入住率仍非常高，雖然本港疫情已稍為緩和，而且政府將在7至9月增設更多檢疫設施單位，但新型冠狀病毒全球大流行，國外疫情難以預料，須保持大量檢疫設施應付密切接觸者，以及從高風險地區返港人士的檢疫需要，至於何時可以騰出駿洋邨需視乎疫情變化。

食物及衞生局局長陳肇始指駿洋邨入住率仍非常高，何時可以騰出駿洋邨需視乎疫情變化。（盧翊銘攝）

食物及衞生局公布一系列檢疫中心數字，直至5月19日為止，政府先後在麥理浩夫人度假村（45個單位）、保良局賽馬會北潭涌度假營（25個單位）、柴灣鯉魚門公園度假村（379個單位）、饒宗頤文化館翠雅山房（53個單位）、少年警訊永久活動中心（208個單位）以及駿洋邨（3,121個單位）設檢疫中心。其中兩個較小型的檢疫中心，即麥理浩夫人度假村及北潭涌度假營，已經自3月初起不再接收緊密接觸者。

新建檢疫設施集中在竹篙灣

陳肇始稱，由於新冠病毒疫情反覆，當局難以準確預測對檢疫中心的需求，會未雨綢繆繼續增加更多檢疫設施。政府正繼續透過加建工程在其他地點設置更多檢疫設施，當中在西貢戶外康樂中心增建99個檢疫單位的工程已經完成，位於竹篙灣的政府用地，預計可於7月完成工程，提供約800個單位。此外，政府亦會於竹篙灣預留作日後旅遊發展之用地興建檢疫設施，並正籌備展開相關工程，初步估計可於9月內提供額外700個單位。