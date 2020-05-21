外交部向各國大使館發文　5點講解「港版國安法」出台原因

第十三屆全國人大第三次會議，將「港版國安法」放上議程。外交部今日（21日）晚上向各國大使館發文，講解該法規出台的必要。 《香港01》收到外交部向各國駐北京大使代表發出的信件，當中以5點解釋立法的原因。

反修例事件挑戰一國兩制 香港成國家安全顯著風險來源

第一點，外交部指國家安全是國家生存和發展的前提，強調是國家核心利益。香港回歸至今，並未就中國《憲法》及香港《基本法》履行憲制義務。外交部表示，香港的法律制度存在明顯漏洞，缺乏執法機制。

外交部稱，香港反對派長期與外部勢力合謀，對中國進行分裂、顛覆、透和破壞工作。去年6月起的反修例事件，極大地破壞香港的法治和穩定，並嚴重打擊香港的經濟和民生。這些行為不僅嚴重破壞特區政府的安全和公共秩序，亦是「一國兩制」的嚴峻挑戰，對中國國家安全、主權、統一和領土完整構成了嚴重威脅。

外交部又指，香港已經成為中國國家安全的顯著風險來源。

維護國家安全是中央政府責任 挑戰行為不會袖手旁觀

第二點，外交部強調中央政府肩負維護國家安全的首要及最終責任，最關心香港的繁榮穩定和香港同胞的福祉，因此對於上述行為，中央政府不會袖手旁觀。外交部指，建立和完善香港有關國家安全的法律體系和執法機制是必須做的，而且刻不容緩。

外交部指出，全國人大是中國最高的國家權力機構，而《憲法》與《基本法》賦予權力和責任，以審議香港維護國家安全的法案。

外國部向各國領事發信，強調「港版國安法」立法是中國內部事務，又指香港長期繁榮穩定亦符合各國在港利益。（資料圖片）

強調港獨只佔少數 保護大部份港人符合社會根本利益

第三點，外交部表示維護國家安全是香港繁榮、發展和長期穩定的前提和保證。「港獨」份子、分裂份子和組織，以及參與恐怖主義活動的人，在香港只佔極少數，強調這些人必須依法懲處。外交部指，這樣就可以保護絕大多數守法的香港人，符合香港社會的根本利益。

香港事務是中國內政 任何國家不得干涉

第四點，外交部強調香港是中國的特別行政區，香港國家安全立法純粹是中國的內部事務，任何國家都不得干涉。

香港長期繁榮穩定 符合外國在港利益

第五點，外交部向大使館人員表示，該國與香港保持緊密的經留合作與人員往來，香港的繁榮和長期穩定，符合包括收信國家在內的整個國際社會的共同利益，也符合維護該國在香港的合法利益，希望該國理解和支持中國有關做法。