【01獨家】「港版國安法」四要點曝光！嚴防分裂國家、恐怖活動等

今晚人大發言人將於記者會上公布，因應香港或成為國家安全隱患，今年人大會議的議程包括一項全新的「港版國安法」，以堵塞香港的國安漏洞。 據《香港01》獲悉，「港版國安法」主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。其中恐怖活動為《基本法》23條所未包涵。 《基本法》23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所無。

《基本法》23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂及竊取國家機密，在「港版國安法」內未有涵覆。（新華社）

《基本法》23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂及竊取國家機密，在「港版國安法」內未有涵覆。

《基本法》23條列明：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

消息指，「港版國安法」與23條沒有關係，是獨立一條新法，堵塞香港國安漏洞，列明具體刑罰，由全國人大提案並通過後，透過放入附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程。