港版國安法｜張達明：等同宣布一國一制　謝偉俊：攬炒派求仁得仁

全國人大會議今日（22日）開幕，第五項議程將審議俗稱「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定 (草案) 》。據悉，「港版國安法」主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。 港大法律學院首席講師張達明今早於電台節目直指，中央的舉動實則上等同宣布「一國兩制」無效，對香港的「防火牆」消失感到心情沉重。他推斷中央已失去耐性，認為《基本法》已經不能處理香港當前問題，故直接代港府立法，舉措等於宣布「一國一制」。 建制派立法會議員謝偉俊則批評有人要「攬炒」，現在即「求仁得仁」，「中央就同你玩爛佢」，呼籲市民要珍惜自己尚有的自由。

張達明解釋，《基本法》當初設立第23條，由香港自行就有關國家安全立法，是基於香港受人權法保障下，國安定義與國內南轅北轍。(資料圖片)

張達明：內地眼中「漏洞」是言論自由

對於全國人大常委譚耀宗解釋指，今次屬堵塞漏洞的特別安排，香港未來仍要就23條立法，張達明接受港台節目《千禧年代》訪問時反駁指，即使有人武裝起義，香港現行的法律雖然未有直接條例規管，但仍可以刑事法律處理相關行為；而根據內地對劉曉波等民權人士以顛覆國家政權入罪的做法可見，內地眼中的「漏洞」是港人一直享有的言論自由，不能再容許有人說三道四抵毀國家。

他又認為，對於是否仍需就23條立法的討論再無意思，中央已就原23條的涵蓋範圍直接頌令，即使仍要立23條，「到時再加嘢都得，都無晒反對派」。

張達明今早於電台節目直指，中央的舉動實則上等同宣布「一國兩制」無效。（資料圖片/羅君豪攝）

憂「港版國安法」涵蓋跨境執法部分

張達明解釋，《基本法》當初設立第23條，由香港自行就有關國家安全立法，是基於香港受人權法保障下，國安定義與國內南轅北轍。他續提到，中央2015年頒布《國家安全法》時亦引起香港熱議，港府當時表明有關法律並未列於《基本法》附件三，不會根據《基本法》第18條於特區實施，港府維護國家安全的責任會按照23條規定，通過本地立法履行，為市民派定心丸；而中央現時的做法，已經不介意有違港府立場。

他質疑，「港版國安法」非全國性適用，是人大為香港度身訂做的香港法律，18條已被中央完全超越並重新演繹。張達明說，憂慮草案會涵蓋跨境執法的部分，若中央認為香港法院無能力處理國安問題，可能會交由國內法院審議。

謝偉俊：地方出現持續動亂理應處理 市民需忍讓

謝偉俊在同一節目上表示，未有看到有關做法在法律上有任何問題，亦未留意到有法律意見就此提出反對。他指出，美國可隨意就香港事務立法，中央作出舉動保護香港十分正常。他以限聚令為例，指當政府要處理疫情，難免要透過限制市民的日常活動；同樣地，當地方上出現持續動亂，中央亦要處理，市民即使不想受到限制亦需忍讓。

對於「港版國安法」被指不屬全國性法律，謝偉俊認為法例雖針對某一地方，但若全國所有人民、非香港公民，甚或香港以外的人士都受到限制，亦屬全國性法律，社會不應過早武斷。他又指，曾經有23年的時間讓港人自主決定，遺憾未有做到，令港人的自由立法空間收窄。