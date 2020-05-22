港版國安法│唐英年料在港設立執法機構包括執法人員　受法律約束

「港版國安法」列明，中央政府維護國家安全的有關機構，根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。 全國政協常委唐英年預料，當中包括執法機構針對顛覆國家行為執法，而這些執法人員會受法律約束。

唐英年接受《now新聞台》訪問時估計，這些執法人員可能已經掌握一些資料，內容為香港一些人與外國機構有顛覆國家、侵犯中國主權或利益的關係，過往不可合法地在香港採取任何行動，立法後就可以。

他不擔心任何中央機構來港運作時，會凌駕於法律之上不受法律管制。

唐英年認為，「港版國安法」對絕大部分港人都沒有影響，亦不會削弱「一國兩制」。（資料圖片）

對香港法治及穩定有積極作用

對於「港版國安法」的影響，唐英年表示，「港版國安法」對絕大部分港人都沒有影響，亦不會削弱「一國兩制」，並對香港法治及穩定性有積極作用。他相信絕大多數市民都不會分裂或顛覆國家，亦不會勾結外國政府或政治組織，因此呼籲大家毋須擔心。

唐英年補充，由於中央政府一直看到香港形勢惡化，包括有人明目張膽勾結外國勢力，因此中央政府有責任及逼切性透過訂立國安法維護國家安全。他預料，有市民反對條例，引發遊行或示威是在所難免。

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至於商界及經濟市場反映，唐英年不擔心會令大量資金撤出香港，強調條例實施對本港營商環境有利，對香港法治及穩定性有積極作用，相信絕大多數商界人士會歡迎。