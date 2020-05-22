港版國安法｜中聯辦：只針對極少數危害國安犯罪者　無礙言論自由

全國人大會議今早（22日）開幕，人大常委會副秘書長王晨在會上正式簡介俗稱「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定 (草案) 》，當中涵蓋7大要點，包括中央在香港設立國家機構、特首需定期向中央提交報告等。 中聯辦發言人表示，草案是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，亦是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，充分體現了中央政府維護國家安全的堅強意志和堅定決心，及對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅決維護和最大關愛。 發言人又指，少數政治激進分子企圖攬炒香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，對此中央絕不會坐視不管，又認為他們完全低估了中央政府維護國家安全、維護香港大局穩定、維護香港同胞根本福祉的決心和意志。

港版國安法：第十三屆全國人民代表大會第三次會議5月22日於北京召開。（Reuters）

中聯辦發言人指，自非法佔中和修例風波以來，香港反對派及本土激進分離勢力勾連外部勢力屢屢突破底線，讓「一國兩制」實踐面臨嚴峻挑戰，令國家安全受到嚴重威脅。一些人公然鼓吹港獨，叫囂武裝建國、廣場立憲、為美國而戰，侮辱和焚燒國旗，污損國徽，衝擊中央駐港機構和特區政權機關，「他們當街縱火，四處投擲汽油彈和燃燒彈，破壞程度不斷升級，已經呈現本土恐怖主義特徵。這些行為使香港國土安全、政治安全、公共安全遭受嚴重衝擊，香港法治和市民生命財產受到嚴重威脅。香港面臨回歸以來最嚴峻局面，一國兩制列車面臨脫軌的危險。」

發言人又指，對於香港特別行政區來說，維護國家安全是「一國兩制」的應有之義，是必答題而不是選擇題。「一國兩制」的初心和使命，就是維護國家統一和保持香港長期繁榮穩定，兩者缺一不可。回歸以來，特別行政區制度得以確立和有效運行，取得舉世矚目的成就。同時，也遇到新的問題和挑戰，在事關國家安全的重大原則問題上，現實風險尤為突出。根據基本法第二十三條，香港特別行政區對維護國家安全負有無可爭議的憲制責任。

批反對派百般阻撓23條立法

發言人指，回歸近23年來，特區政府為此不斷作出努力，但在反對派百般阻撓下，有關立法至今無法完成，使香港成為世界罕見的在國家安全上「不設防」地區。以國家立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞，建立健全相關法律和執行機制，是維護「一國兩制」制度安全的迫切需要，也是完善同憲法與《基本法》實施相關的制度和機制的必然要求。

發言人強調，香港出現當前嚴峻複雜局面，與回歸以來維護國家安全立法缺失有著重要關係。香港一些人與國際反華勢力和台獨勢力相勾結，妄圖推動香港走向獨立或半獨立政治實體。越來越多的香港同胞清醒看到，這些人的行為不是要民主多一點少一點的問題、政制發展快一點慢一點的問題，而是要頑固對抗中央全面管治權，衝擊特別行政區憲制制度，根本上毀掉一國兩制。

發言人指，少數政治激進分子企圖攬炒香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，對此中央絕不會坐視不管。他們完全低估了中央政府維護國家安全、維護香港大局穩定、維護香港同胞根本福祉的決心和意志。中央對維護香港特別行政區的憲制秩序負有最大責任，對維護國家安全負有最大責任，對維護香港的根本利益和香港同胞的根本福祉懷有最大關切，採取果斷有效舉措，築牢香港特區維護國家安全制度屏障，勢在必行，理所當然。

夏寶龍、駱惠寧的調整，為北京轉變治港思路打開了新的局面。（AFP）

只針對極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人

發言人又指，有關香港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害國家安全的行為，針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的言論、新聞、出版、集會等自由不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。中央政府會始終堅持一國兩制方針，切實保障廣大市民依法享有的各項權利和自由；在履行維護國家安全職責時會嚴格按照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，不會損害一切合法權益。

中聯辦指，可以想見，反對派及本土激進分離勢力出於反中亂港的居心，勢必會大肆造謠抹黑、以危言聳聽的慣用伎倆製造恐懼。廣大市民一定要認清他們的本質，要看到中央維護一國兩制的決心和信心，要相信國家安全得到保障，香港才能發展得更好。

發言人強調，中央對港的方針政策始終是為了確保「一國兩制」正確實施，確保香港長期繁榮穩定。只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能夠解決經濟民生等深層次矛盾問題，才能充分發揮「一國兩制」的制度優勢，才能為香港贏得更大發展空間。