兩會│消息：韓正明早與港區人大會面　料連續兩日解說港版國安法

在北京，主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（23日）於政協聯組會議上接見港澳區全國政協委員，並發表講話，會面長約1個半小時。韓正於會上提到，去年的反修例風波暴露了國安漏洞的短板，中央由去年四中全會已經下定決心，要建立香港的維護國家安全制度。韓正又指，明白香港社會對立法有擔心，但強調法例只針對少數的人，以保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。 據悉，港區人大代表明早亦將與韓正會面。

據悉，港區人大代表明早將與主管港澳事務的國務院副總理韓正會面。（人大代表提供）

在今日的會面上，除了韓正有發言外，會上港澳政協委員亦有分別發言，每人約5分鐘，發言的港區委員包括政協常委林建岳、林淑儀，政協委員陳清霞、高永文和吳換炎。

其中，曾為食物及衞生局局長高永文在會上發言時，主要向韓正講解香港在新型肺炎的抗疫經驗。他向中央建議，應該提升疾控中心的規格和權力，加強通報機制，又認為內地在制定整體疫情應變措施時，應包括抗疫和生活物資採購，減少疫情初期因物資短缺而出現的恐慌。

高永文在會上主要向韓正講解香港在新型肺炎的抗疫經驗，他表示，香港在汲取2003年沙士的教訓後，建立了逾千張負氣壓病床，培訓大量傳染病的專科醫療人員，並建立衞生防護中心和應變指揮架構，以及整體市民對新型肺炎的防疫意識高，在今次疫情初期盡量做測試，即使在未有封城下，亦能減少疫情的規模。