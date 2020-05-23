港版國安法｜韓正見港區政協：去年已立定決心建立香港國安制度

在北京，主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早（23日）於聯組會議上接見港區全國政協委員，並發表講話。韓正於會上提到，去年的反修例風波暴露了國安漏洞的短板，中央由去年四中全會已經下定決心，要建立香港的維護國家安全制度。韓正又指，明白香港社會對立法有擔心，但強調法例只針對少數的人，以保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。 韓正又提到，香港存在很多經濟及社會的深層次問題，例如房屋改革等，惟需要穩定的社會環境處理，中央會全力支持特區政府解決有關問題。 會上，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明等均有列席，惟未有發表講話。

有份出席的政協委員、工聯會理事長黃國表示，韓正於會上為政協講解立法的背景及目的，並表示中央於去年四中全會已提到，要建立健全的特區維護國家安全法律制度和執行機制，此時立法是按脈絡推進。

讚揚林鄭政府抗疫工作

韓正又肯定港府及特首林鄭月娥的抗疫成效，指出新冠肺炎與沙士存在差異，傳播速度極快，而香港作為高度人口密集的國際都會，抗疫工作做得相當不錯。

韓正又肯定港府及特首林鄭月娥的抗疫成效。（資料圖片／張浩維攝）

去年講話內容聚焦在大灣區發展 稱香港政治生態不錯

韓正去年兩會期間亦有接見港澳政協委員，並於會上讚揚特首林鄭月娥「積極作為、市民普遍認同」，在環境、經濟、政治及民生上有所作為，並以取締民族黨為例子，直言香港「政治生態不錯」。他提到希望港澳在融入國家發展時更好實現自身發展，當中有詳細講及大灣區，可以「讓香港青年人有希望、可以發展、達成夢想的地方」。韓正又鼓勵港澳政協委員應當繼續發揮「雙重積極作用」，在國家及地區發展方面獻言建策，並在維護國家主權、安全及發展利益當捍衛者。