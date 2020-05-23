【兩會2020】總理報告港澳部份有增減　刪去「全力支持依法施政」

每年全國人大會議的重頭戲，就是總理工作報告，李克強已於昨日（22日）發表。這份工作報告與以往有多項不同地方，除了因疫情影響而罕有不提及經濟增長目標之外，反修例事件之下，港澳篇章的內容亦值得關注。 今年李克強總理工作報告，首次刪去「全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政」，再加上由中央主導以納入《基本法》附件三的形式推行「港版國安法」，可見中央思路有所轉變。

今年的總理工作報告有兩處提及香港。首先是談及前一年成績的篇章，這篇章年均有，今年就在疫情方面着墨，李克強「向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示誠摯感謝！」之後，再「向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示誠摯感謝！」

李克強今年的總理工作報告，加入「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任」。（中新社）

刪去「嚴格依照憲法和基本法辦事」

而真正港澳篇章則位工作報告的於中後段。今年的段落為「我們要全面準確貫砌『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。支持港澳發艱經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

與2019年總理工作報告相比，今年的港澳篇章有多項改動，刪去「嚴格依照憲法和基本法辦事」，加入「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任」。

此外，今年亦全段刪除「全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政」。而這一段早於2003年就出現，今年是2003年以來首次在總理工作報告之中消失。

港澳篇沒提一帶一路 改為「更好融入國家發展大局」

另外有關經濟民生方面，去年有「支持港澳抓住共建『一帶一路』和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。」今年此段則改為「支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

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