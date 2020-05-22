兩會知多少│從總理報告窺探治港玄機　如何解讀一份43字的港澳篇

全國政協會議於昨日(21日)率先開鑼，全國人大會議緊隨其後今日(22日)揭幕，國務院總理每年均於會上宣讀《政府工作報告》，總結過去一年的工作成果，並且規劃未來一年的發展方向的報告。 雖然總理報告中，有關港澳部份，每年所佔的篇幅不多，惟透過窺探當中的用語、闡述，從而分析中央對香港管治力度，對香港局勢影響深重。特別是香港自去年6月爆發反修例運動以來，惹來全球關注，總理李克強即將發表任其內第七份《政府工作報告》，當中如何論述香港問題，將會是其中一個焦點。

「香港」一詞早於回歸前多年已出現在總理報告中。(資料圖片)

「香港」一詞那年首次出現在總理報告中？

在1985年的總理報告中，首次出現「香港」一詞，報告中指，透過「一國兩制」的構思，與英國政府等協商後，「終於圓滿地解決了香港問題」，又指「『一國兩制』的構思和香港問題的圓滿解決，對台灣回歸祖國統一大業也必將產生重大的推動作用」。

之後相隔12年，到1997年香港回歸時，「香港」一詞才再次於總理報告中出現，稱「將恢復對香港行使主權」，與全國代表大會相提並論，形容「這兩件大事都將產生重大而深遠的影響」

總理報告港澳篇中 最常出現的字眼

每年總理報告中，有關港澳的篇幅，有長有短，但「出場率高」的必然是「堅定不移地貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」這一句。

自97回歸後，1998年的總理報告中，已提到「香港回歸八個多月以來，保持了原有的社會、經濟制度不變，生活方式不變和法律基本不變，『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針和香港特別行政區基本法得到全面貫徹執行」。隨後幾年的總理報告中，均只簡單地表示，「向關心與支持祖國建設和統一的香港特別行政區、澳門特別行政區同胞以及海外僑胞，表示衷心的感謝」。

到2003年，開始出現「堅持『一國兩制』方針」這句，同時表示「中央政府全力支持香港、澳門兩個特別行政區行政長官和政府依法施政」。

到2004年，香港經歷了03年沙士、50萬人上街遊行後，時任國務院總理溫家寶於宣讀《政府工作報告》時表示，「堅定不移地貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，嚴格按照香港《基本法》和澳門《基本法》辦事，全力支持香港、澳門兩個特別行政區和政府依法施政」，從此貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，便成為總理報告港澳篇的四大元素。

每年總理報告中，有關港澳的篇幅，有長有短。(新華社/資料圖片)

至今最短篇幅的港澳部份

2013年，溫家寶任內最後一份的總理報告。有關港澳的篇幅僅得兩行共43個字，是回歸後最少。同年亦由沿用多年的貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，當中的「貫徹」的字眼，改為「堅持」。當年港府實施「限奶令」，中港矛盾升溫，有指溫家寶不欲再挑起雙方情緒，故選擇「避重就輕」，故港澳篇幅明顯減少。

到2014年，李克強上任後的首份總理報告，港澳部份亦只有140字，更自2004年以來，首次未有提及「港人治港」、「高度自治」等字眼，但加入了「全面準確落實《基本法》」一句，當時已有人猜測北京治港政策有改變傾向。

2013年：我們要堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，團結廣大港澳同胞，保持香港、澳門長期繁榮穩定。 溫家寶

李克強在2015年工作報告中，首次加入「嚴格依照憲法和基本法辦事」的要求。(資料圖片)

那年首次提及要嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事？

2014年爆發大規模的社會運動「佔領中環」，李克強在2015年工作報告中提及香港部分時，首次加入「嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事」的要求，並重提去年在報告中隻字不提的「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」等關鍵字眼，又稱中央「全力支持香港、澳門特別行政區行政長官和政府依法施政，發展經濟，改善民生，推進民主，促進和諧」， 其中「促進和諧」四個字，有別於去年佔領行動未發生前使用的「維護社會和諧」，旨在提醒港人在處理香港問題時，要承認香港是中國的一個特別行政區，並應尊重中國《憲法》。

往後一年，即2015年，世界盃外圍賽期間多次有香港球迷在奏國歌時發出噓聲，以及掀起兩地網民罵戰。李克強在2016年工作報告中用上「將全面準確貫徹『一國兩制』」，有別以往的「堅定不移地貫徹『一國兩制』」，並繼續沿用「嚴格依照憲法和基本法辦事」，惟刪去「推進民主」的字眼。

那年首次提及「港獨」字眼？

李克強在2017年的工作報告中，稱「港獨是沒有出路的」，是香港政權移交以來首度在工作報告有「港獨」一詞，旨在表達中央對立法會新界東地區補選及宣誓風波的立場，亦顯示中央已將「港獨」與「藏獨」、「台獨」和「疆獨」歸類成性質相似，未來針對香港支持「港獨」或香港自決的打擊力度會加大。

那年出現「一帶一路」、大灣區字眼？

李克強於去年，即2019年的政府工作報告中，呼籲香港和澳門「抓住共建『一帶一路』和粵港澳大灣區建設的重大機遇」，重點是強調經濟發展，可見讓香港融入國家發展大局是香港發展的方向。

另外，雖然在報告中是繼2016年後，再次未有提及「推進民主」的字眼，一般預料林鄭政府在餘下任期很大機會不會推動政改。然而，去年兩會完結後，香港政治環境出現翻天覆地的變化，反修例風波與疫情夾擊，以及兩辦近日頻頻發言，且看今年的工作報告淘澳篇的用語、字眼，中央對港方針之轉變。