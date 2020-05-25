港版國安法｜六大紀律部隊首長齊表態　飛行服務隊加入撐護國安

全國人大會議出手制定「港區國安法」，繼保安局及五大紀律部隊「一哥」凌晨齊齊出稿支持立法後，同屬保安局轄下的政府飛行服務隊總監胡偉雄機長今早（25日）亦加入，表明將全力支持特區政府履行應有職責，竭力維護國家安全。

保安局及五大紀律部隊「一哥」昨晚相繼表態支持「港區國安法」立法。（資料圖片）

胡偉雄表示，政府飛行服務隊作為特區政府一支空中力量，特別是向各紀律部隊提供空中支援，令執法工作更為迅速和有效。但過去一年，眼見香港出現的暴力不斷升級，香港巿民的生命財產受到的威脅及破壞越來越大，恐怖主義也正在港滋生，危害國家安全的活動更越趨猖獗，令社會充斥暴力，失去安寧。

胡偉雄指，政府飛行服務隊已作好準備，支持警方果斷執法，並會全力支持特區政府推行全國人大的草案，建立安全及穩定的社會，確保香港長期繁榮穩定，長治久安

林鄭月娥日前率領問責班子撐「港版國安法」，多名紀律部隊首長站在最後排，包括廉政專員白韞六（後排左二）。（資料圖片）

廉署未發稿表態

警務處、消防處、入境處、海關、懲教署昨晚深夜接連出稿撐「港版國安法」，惟直接向行政長官負責的廉政公署至今未有發稿表態，而廉政專員白韞六上周五曾出席特首林鄭月娥「全力支持立法」的記者會。