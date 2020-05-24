港版國安法｜李家超及5紀律部隊「一哥」表態支持　深宵接力出稿

中央主動出手制定「港版國安法」引起社會巨大迴響，有網民發起今日（24日）下午1時在港島區遊行反對立法，其後演變成連場衝突，催淚彈、磚頭陣、雨傘陣再現鬧市街頭。警方全日至少拘捕180人。 保安局晚上十一時十五分發聲明，保安局局長李家超對全國人大的草案表示全力支持，並會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，竭力維護國家安全，認為今天的事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。 在李家超出稿後十六分鐘，五大紀律部隊「一哥」在大約一個小時內「五連發」，以每隔十至十五分鐘的頻率接力出稿，表態支持「港版國安法」立法。

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保安局指，過去一年香港出現的暴力不斷升級，涉及多宗爆炸品和真槍案件，恐怖主義正在港滋生，「港獨」等危害國家安全的活動更越趨猖獗。他形容「香港在短短數月內由世界上最安全的城市之一變成被「黑暴」陰影籠罩的城市」。

聲明提到，今天((24日)在港島區發生的嚴重暴力行為令多處交通嚴重受阻，暴徒四處破壞，多間店鋪被毀，多名無辜市民及警員受傷，有人展示旗幟宣揚「港獨」，保安局局長強烈譴責暴徒及「港獨」分子的行為，並表示全力支持警方嚴正執法。今天的事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。

李家超表示全力支持全國人大的草案，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港重回正軌，確保香港長期繁榮穩定。

李家超及聲明後十六分鐘，即於晚上十一時三十一分，警務處處長鄧炳強亦緊接發聲明，表態全力支持港版國安法立法，指定必竭盡所能帶領警隊，與保安局轄下的其他紀律部隊，共同努力維護國家安全。

鄧指，自去年六月，反修例事件引發大規模嚴重暴力示威，其間發生十四宗涉及爆炸品及五宗檢獲真槍及多發子彈的案件，相關爆炸品都是曾在外國恐襲常用的炸藥。當中，更有犯罪分子在醫院廁所及人流密集的公共交通運輸工具引爆炸彈。「面對反修例事件所引發的暴亂和港獨極端分離勢力，警隊深深感受到香港正處於國家安全的風險點，有必要採取有效措施，防止情況惡化。」



鄧炳強表示，草案有助打擊港獨勢力，恢復社會秩序，警隊全力支持，並會充份履行職責，竭力維護國家安全，確保香港安全穩定。

其後一小時，其餘四個紀律部隊「一哥」，即懲教署署長胡英明、香港海關關長鄧以海、入境事務處署理處長區嘉宏、消防處處長梁偉雄，「接力式」連環出稿，內容幾乎千篇一律，指香港形勢嚴峻，全力支持港版國安法立法，竭力維護國家安全，確保香港安全穩定等。