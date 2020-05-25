林鄭月娥：積極考慮放寬限聚令人數或豁免群組　否認滲入政治考慮

新冠肺炎疫情逐漸緩和，特首林鄭月娥今日（25日）發表題為「抗疫四月 張弛有度」的文章。林鄭月娥指，政府下月會向市民免費派發一次性的口罩，並會因應疫情調整社交距離措施，包括積極考慮逐步放寬限聚令，例如調節群組聚集人數的上限，或增加獲豁免的群組聚集。 對於坊間有意見認為，政府對群組聚集的決定滲入了政治考慮，林鄭強調是毫無事實根據的指控，並指一直以來，張弛有度的「度」都是基於病毒傳播的風險評估，和政府內外公共衞生專家的意見，即使顧及經濟影響和市民承受程度，也是以不削弱防疫抗疫的目標為依歸。

林鄭表示，政府下月會向市民免費派發一次性的口罩，並會因應疫情調整社交距離措施，包括積極考慮逐步放寬限聚令。（資料圖片 / 余俊亮攝）

林鄭表示，香港的疫情自四月中起漸趨穩定，若撇除輸入個案，由4月20日至5月12日連續23日都沒有本地感染個案，顯示政府和社會各界過去的抗疫努力沒有白費，對此感到鼓舞。但5月中出現三宗有關連的本地感染個案，至今源頭未明，雖然暫時未有擴散跡象，但零星本地個案的出現顯示社區仍有隱形 患者，存在傳播風險，社會必須保持警覺，防止疫情反彈。

在加強病毒檢測方面，林鄭稱，正以不同方法提高檢測能力，包括為公共衞生檢測中心添置儀器，並在儀器啟用前延長化驗所工作時間。政府已撥款予香港大學和中文大學醫學院購置所需儀器，亦聯絡了一些私人化驗所，希望提升檢測量，政府現時的目標，是盡快將公營部門的檢測量提高至每日7千個，以助找出並截斷社區內可能存在的傳播鏈。

林鄭表示，至今已有超過 360 萬市民登記領取政府的「銅芯抗疫口罩」，並已由郵政署成功派發 290 萬個。她又透露，政府下月亦會向市民免費派發一次性的口罩，並會為有需要的學生、院舍護理人員、前線清潔工友、長者及弱勢社群提供口罩。