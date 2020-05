林鄭料失業率持續惡化　冀「保就業」計劃發揮功能、緩失業

行政長官林鄭月娥今早(19日)於主持行政會議前見記者,料談及近日多個惹火議題。其中2020年中學文憑試歷史科(世史科)涉及中日關係的試題風波,考評局被政府要求取消有關試題,而教育局昨日深夜在新聞稿指,行政長官可就其覺得對公眾利益有影響的事項,向考評局發出關於履行職能的一般指示。估計林鄭今日將開腔回應事件。 另外,盛傳政府擬延長「限聚令」14日,至6月4日,意味一年一度的六四晚會可能無法舉行,估計林鄭亦會被問及有關問題。

林鄭對DSE歷史試題掀爭議感遺憾、失望。(歐嘉樂攝)

【10:06】英文媒體Hong Kong Free Press(HKFP)記者問到,《國歌法》將在下周在立法會恢復二讀,如此急就章,是否重複去年《逃犯條例》爭議,特首會否就此事道歉;有關社交距離限制,屢被警察用作限制集會,政府有何指引訂明何謂共同目的;政府強行抽起一條歷史科試題,又是否適合。

林鄭首先指,該記者有部分用詞她不能接受。她指,《國歌法》不是急急要求通過,而是在法案委員會已討論,辦過公聽會,較早前只差與內會主席磋商二讀時間一步。不幸地,內會主席選舉之前被拖延。而現時障礙沒有了,所以繼續做,不明白為何要道歉。

林鄭又指,每個政府要做關於防疫的措施前,都要考慮所有因素,香港沒有徹底停止運作,沒有要求市民不外出,而是限制群組聚集,所以才有社交距離的限制;至於教育,她重申是政府極為重視的工作,一旦教育出錯,對社會的傷害難以想像。

林鄭周四出發到北京 出席全國兩會開幕禮

【10:02】林鄭表示,她一如以往獲邀出席全國兩會開幕禮,於5月21日經過深圳前往北京,出席開幕禮後、即5月22日經深圳返回香港,不過她拒回答期間會否與京官會面。

被問到有傳限聚令延至6月4日,是否打擊「六四」晚會,林鄭稱今天見記者後需要主持行會,有些事情需要討論和通過,不過由很多家長希望知道復課安排,故在此預先透露安排,又指出香港零星個案不會影響安排。至於有傳放寬宗教活動,她稱只是傳聞,又稱「我無講過」,強調安排沒有政治考慮,「政治集會、乜嘢紀念都唔喺我哋(政府)嘅考慮」。

至於《基本法》23條,她留意到社會上多了討論,指23條立法是憲制要求,回歸23年仍未能立法,令人失望,尤其是經過去年出現的事件和近乎恐怖分子的行為,因此有關心香港的人關注23條立法是可以理解的。

林鄭對DSE歷史試題掀爭議感遺憾、失望

【09:52】林鄭被問到是否支持教育局要求考評局撤銷今屆中學文憑試歷史科涉及中日關係試題,以及會否運用權力,向考評局發出關於履行職能的一般指示。林鄭形容對爭議感到遺憾及失望,認為教育的重要性是要樹德立仁,需要把關保證學生接受正確教育,又印用前南非總統曼德拉的名言「The collapse of education is the collapse of the nation」。

林鄭強調,政府對教育的重視無容置疑,於任內新增逾130億元經常性開支,包括推行中小學教師學位化及增加教席等,但不等於政府「淨係俾錢」,同時要維護教育的目的及質素。她批評,有人認為考評局可以不理會教育宗旨及教育局意見「好大問題」,直斥此事屬專業失誤,自言未有干預到考評局的運作,但若有朝一日要保護學生,自己亦不會迴避。對於被批評對學生不公,林鄭指明白學生不希望節外生枝,但要「睇清邊個節外生枝」。她又澄清,局方舉措無關外界壓力。

監警會比國際專家更掌握反修例事件真相

有記者追問,已於去年辭職的前監警會國際專家小組成員斯托特(Clifford Stott)批評監警會報告製造「新真相」,林鄭呼籲大眾公道地審視報告。對於該名專家的評論,林鄭指尊重對方的言論自由 ,但認為他於香港逗留的日子短暫,相信處理監警會工作已有一年多的成員,更能掌握事實,持平及較為值得信賴。

食衞局今午將公布新一輪限聚令安排

【09:45】林鄭月娥表示,目前專家意見認為,要提高警覺,但不用太過恐慌,因為直至有效疫苗面世,社區感染會長時間存在,政府重點會放在防止輸入個案和加強病毒測試,防止社區爆發,保證香港不出現大規模社區感染。28天無本地感染個案不是硬指標,如果每件事都要等28日,是不切實際。

有關8人以上限聚令、營業處所安排,食衞局局長今日內會盡快公布,決定下一步做法。根據4人專家顧問團的意見,政府傾向不作進一步放寬,又不用馬上收緊。

計劃擴大病毒檢測 目標每日做7000

林鄭又指,目前專家強烈建議,擴大本地的病毒檢測,因為可能社區內有隱性感染者。1月至今,政府做了19萬次檢測,她認為不夠,加擴展至無病徵者。現時每日政府可做2千次測試,林鄭也認為不夠,因為每日4,500個測試量不可能用盡,要隨時應付突發事件。按照專家顧問成員袁國勇的建議,每日檢測量應由4,500個增至7,000個。另外,優先檢測對象會擴展至機場工作人士、公私營院舍工作人員。

失業率持續惡化 冀「保就業」計劃能發揮功能

【09:41】特首林鄭月娥表示,保就業計劃已預備就緒,計劃專項網站將會開放,有關計劃將於5月25日起接受網上申請,6月14日截止申請,又指早前政府成立的電話熱線,已接到2萬個查詢電話,強調落實保就業計劃刻不容緩。

林鄭月娥指出,財政司司長陳茂波將會公布最新一季、即2至4月的失業率,她提及兩天前陳茂波已就失業率上升作出預告,指自4月起社交距離措施最為嚴峻,對各行各業影響更大,失業率將大幅上升和情況惡化,因此希望保就業計劃發揮功能。

林鄭強調,保就業計劃是及時雨,申請程序需簡單,發放補貼速度快,申請程序只有三個步驟,她特別感謝強積金受託人,豁免僱主申領資料的行政費,亦感謝強積金代理人。