律師會改選 │專業派嚴坤穎：律師會應保持非政治性　反任何暴力

香港律師會本周四（28）改選5名理事，兩大陣營各派5人出戰，分別標榜自己為「開明派」及「專業派」。其中「專業派」候選人嚴坤穎指，律師會應該保持非政治性，以便有效地為會員提供服務，同時有義務捍衞和維護法治。

「專業派」候選人嚴坤穎指，律師會應該保持非政治性。

「專業派」（Professional 5）候選人包括兩名現任理事Warren Ganesh和Robert Rhoda，以及3名新參選律師Simon McConnell、龔海欣和嚴坤穎。與自稱「開明派」的候選人林洋鋐等人不同，「專業派」明顯較為低調，未有上電台受訪或擺街站宣傳，只透過拜訪律師樓及發放電郵等拉票，可謂「默默耕耘型」。

近日全國人大決定為香港制定國安法，針對分裂國家等行為，引起社會爭議，其中一名「專業派」候選人嚴坤穎在網上形容，這是「高度情緒化及黨派政治化議題」（a highly emotive and politically partisan issue），可能引起另一輪暴力示威。

「專業派」（Professional 5）候選人包括兩名現任理事Warren Ganesh和Robert Rhoda，以及3名新參選律師Simon McConnell、龔海欣和嚴坤穎。

嚴坤穎指，在新冠肺炎疫情下，不少律師生計受打擊，現時律師會需要的是有經驗、非政治性同時有「政治成熟」的領導，帶領律師會會員面對嚴峻挑戰。她強調自己熱愛和平，反對以暴力作為解決問題方法，重申在經濟衰退下，律師會需要熟悉行業環境、能與各方溝通合作的領導。

日前反「港版國安法」示威中，律師會會員陳子遷遭多名黑衣人圍毆，嚴坤穎與另外4名團隊成員發聲明譴責事件，強調反對一切暴力。

律師會理事會周四改選，其餘5名候選人為林洋鋐、彭皓昕、蔡穎德、陳嘉豪及黃耀初。理事會改選後，20名成員再互選正副會長。