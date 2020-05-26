律師會改選．專訪︳開明派當選斷內地交流？　林洋鋐：妹仔表錯情

香港律師會本周四(28日)改選理事會，10人競逐5個空缺，其中5名「開明派」律師林洋鋐、彭皓昕、蔡穎德、陳嘉豪、黃耀初分成兩隊出選，冀把開明聲音帶入律師會。其餘5名參選人主打「專業牌」，獲律師會會長彭韻僖拉票支持。 2018年曾伙拍港大法律學院首席講師張達明參選律師會的「人權律師」林洋鋐，與出身公民黨的義務律師彭皓昕組成團隊，政治立場鮮明。二人在會員大會改選日前接受《香港01》專訪，細述香港法治前途。距離投票日僅數日，二人不諱言選情不樂觀，希望可以盡做。林洋鋐平靜表示，經過今次宣傳規模，若發現業界依然不支持「比較開明的聲音」，都只能接受。

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五月初，「開明派」團隊共同亮相，到律師會提交報名表格，又召開記者會造勢，兩隊異口同聲期望律師會能更堅定守護法治。當時林洋鋐在會上更形容，今次選舉是保留原有法律制度和「一國一制」之間作抉擇。豈料事隔不過半月，香港局勢風雲變色，中央已有「抉擇」，今年全國人大會議議程包括審議橫空出世的「港版國安法」，針對分裂國家、外國勢力干擾等四類行為，並於5月28日表決，剛巧與律師會改選同日進行。

林洋鋐、彭皓昕二人平日公務繁忙，採訪只能約在星期天進行，記者下午三時來到林洋鋐的律師行。其他同事休假，身為老闆的林洋鋐一身便服到場，與平日律師形象大相逕庭，「星期日要輕鬆啲」，他解釋。律師行位於油麻地，街上一片平靜，同日在一港之隔的銅鑼灣大批市民正參與「反國安法」遊行。記者和二人訪談期間，桌上的手機不斷跳出新聞，提醒最新被捕人數。

「相比之下，我們的選舉很微不足道，這件事太大。」林洋鋐甫坐下便如此說，「特別是我這一代的人，親身經歷前途談判、《中英聯合聲明》草擬、《基本法》草擬，不斷聽到當時的政權對香港國際社會的承諾。未夠23年已經將承諾踐踏撕破，這是很嚴重的。」他失笑道：「這已經超出我們所講的選舉範圍......其實今天應該講選舉，不過我講多了。」

彭皓昕：我們還有多久去保有不同的法律制度?

林洋鋐說話時，彭皓昕在旁低頭沉思，不時點頭。她三十出頭，身形嬌小，但說話時神色沉穩，一字一句都經斟酌，感覺反比林洋鋐更老成。

「我想這甚至是違反《中英聯合聲明》及《基本法》。」彭說，《中英聯合聲明》列明香港有自己的立法權，但「港版國安法」等同人大幫香港立法，「講到可以在香港成立執法機關去處理國安問題，這已經是徹底改變『一國兩制』形態。」說到後來，語氣變急，「為什麼很多內地人、外國人會來香港做「『律師仔』?因為香港制度不同，這就是香港律師的擔憂，到底我們還有多久可以保有一個不同的法律制度?」

全國人大會議將審議「港版國安法」的消息傳出當晚，律師會會長彭韻僖火速回應，林洋鋐對該聲明時感驚訝，斥律師會不應為假命題背書。(黃舒慧攝) 批彭韻僖火速回應國安法 律師會理事會一直被指「親建制」、「親政府」，近期最飽受「開明派」候選人抨擊的一點是早前港澳辦和中聯辦引發有關《基本法》第22條的爭議時，律師會以「仍在研究相關議題」為由，遲遲未有表態。但在今次全國人大會議將審議「港版國安法」的消息傳出當晚，律師會會長彭韻僖已火速回應，指希望就保障國家安全與保障人權自由之間取得平衡。 林洋鋐坦言見到該聲明時感覺驚訝，「我們見不到在香港有國家安全的真實問題。」他指唯一一個講香港獨立的民族黨已經被取締，反修例運動中高舉的「五大訴求」也完全看不出有什麼國家安全問題。「當律師會會長一開始就把這些議題定為國家安全的前提之下，這本身已經是一個假命題。」斥律師會不應為一個假命題去背書。 言畢，他又按耐不住補充一句，「22條又唔見反應快得咁緊要，一講人大立法就飛身出嚟，話係國家安全，呢啲又唔需要研究?」

律師會會長彭韻僖及副會長陳澤銘。(資料圖片/張浩維攝)

彭皓昕反問，「失去作為維生工具的『不同』時，還有什麼可以講下去?」(黃舒慧攝) 建制會員憂「開明派」入局斷內地交流 「開明派」五人合組名單參選，又擺街站又上電台，引來一些建制律師質疑過於「政治化」，特別提到大律師公會自戴啟思兩年前「出山」再任主席後，在多個法律問題上抨擊政府，公會與內地關係「冰封」，擔心「開明派」一旦全數入局，律師會變成「單聲道」。 彭皓昕反駁指，內地七成資金仍靠香港法律制度去上市，正因為香港法制不同，「我們的首要任務就是要保著『不同』，否則我們沒有價值。當你沒有了制度，可能會有好多(內地)交流，但你也沒有了本身的價值，失去你作為維生工具的『不同』時，還有什麼可以講下去?」

林洋鋐：保護香港制度不該被拒諸門外

「如果說我們堅守法治，別人就不願再有交流，我認為這對中央的一個污衊。」林洋鋐指，若香港變成和中國內地任何一個城市一樣，很多重要的角色就會失去，相信這也不是中國長期的國策。他指，毛澤東年代對香港總方針的八字真言「長期打算，充份利用」，所講即是香港法治制度，認為保護這個制度沒理由會被拒之於門外，成為不受歡迎的理由，「我認為有些人想多了，有些人是『妹仔表錯情』。」

二人在訪問中反覆強調法治受威脅時，律師會應勇於表態。但假若政府對任何意見都置若罔聞，表態又有何意義? 彭皓昕反問，「其實律師要問的問題是，為何政權、政府口口聲聲話要法治，但律師、律師專業團體就法律所講的不合其想法，政府就不聽?」