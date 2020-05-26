政壇諸事町│立法會驚傳異味消防警方戒備　「元兇」竟是許智峯

立法會明日（26日）大會上將恢復二讀《國歌法》，有網民發起明天包圍立法會行動，正當立法會外圍一帶保安明顯加強之際，立法會大樓9樓於傍晚傳出異味，秘書處報警處理，消防、警方大為緊張到場檢查。 誰知事件來個反高潮，民主黨立法會議員許智峯表示，昨有一盆腐爛的盆裁發出臭味，他已馬上將盆栽棄置，未料異味四散，驚動保安報警，「臭親大家，唔好意思。」 而消防經過一輪檢查後，認為現場沒有問題，隨即收隊。

立法會大樓9樓主要為民主派議員的辦公室，消息指，在傍晚5時許，有人報稱議員許智峯於立法會大樓9樓辦事處有「酸味」，懷疑是硫酸等物質，秘書處派人確認，諮詢行管會主席梁君彥後報警。。

消防員到場後，先在最近的民主黨議員辦公室檢測，一批持有檢測工具的消防員隨後增援，危害物質處理車亦到場戒備。警員並帶同警犬在大樓多個樓層搜查。

許智峯接受查詢時表示，昨日發現盆栽腐爛，故隨即棄掉。他指該盆栽只是普通盆栽，認為盆栽可能與其辦事處的貓糧放在一起，故不覺有太大味道，沒想到保安「太敏感」，他對此感不好意思。

誰料傳出異味的「元兇」竟是許智峯的盆裁！許智峯表示，昨有一盆腐爛的盆裁發出臭味，他已馬上將盆栽棄置，未料異味四散，驚動保安報警，「臭親大家，唔好意思。」