政壇諸事町│網上流傳「反中亂港甲級名單」　竟有譚允芝、May姐

最近親建制陣營發動輿論攻勢，在藍絲群組正流傳著一份「反中亂港甲級名單」，列出294個人名。不過，當中有不少人物似是而非，就連已過身的自由黨創黨主席李鵬飛、擔任多項公職的大律師公會前主席譚允芝，以及經常邀請高官上節目、主持商台節目多年的「May姐」陳淑薇均上榜。

王丹：根本沒去過香港 算是「隔空亂港」吧

六四事件學生領袖王丹在社交網站貼文，指有朋友傳來一張名單，是香港藍絲群組最近流傳一份294人的「反中亂港甲級名單」，而自己也在名單之內。王丹表示「我覺得我對得起港人31年前對我們的支持了」，又說「其實我根本沒有去過香港，這也算『隔空亂港』吧」。

翻查名單，可以在多個地方發現製作粗疏。例如已過身人物名字會加上外框，但2011年逝世的支聯會前主席司徒華、2019年歸天的天主教香港教區前主教楊鳴章，名字均沒有外框。

資深大律師譚允芝，現正擔任通訊局主席，並在2018年獲政府委任為太平紳士。（資料圖片）

譚允芝、馮驊、朱李月華 也被指反中亂港

而名單內有不少名字，令人摸不着頭腦。例如2009年擔任監警會主席、被傳媒譽為「政府御用大狀」的資深大律師翟紹唐也在名單之內。而卸任大律師公會主席之後擔任通訊局主席等公職的譚允芝，2017年曾表示要在適當時候就23條立法，更一度傳出是律政司司長熱門人選之一，但也在名單出現。

選管會主席馮驊近年盡力安排選舉事宜，鮮有評論其他事項，但也在這份反中亂港名單之內。

名單內還有李月華，即金利豐（1031）行政總裁、被譽為「殼后」的朱李月華，為全國政協委員，按道理也沒有可能上榜。

藍絲群組流傳言一份反中亂港甲級名單，但部份人物非主流知名人士，例如「華珊」。

盧維思2008年退休 曾主理維港巨星匯

此外，名單內還有一些港人好久不見的名字，例如盧維思。盧維思是投資推廣署前署長，2003年沙士疫後協辦「維港巨星匯」而廣為港人認識，但早於2008年已退休。