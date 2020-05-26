問責班子「瞓身」撐國安法　張建宗、薛永恒嗌咪派傳單

「香港各界撐國安立法聯合陣線」日前發起簽名行動，於網上及街站收集簽名，支持香港進行《國安法》立法。繼建制派立法會議員連日到場支持後，問責官員亦加入「跟隊」，政務司司長張建宗、公務事務局局長聶德權、財經事務及庫務局局長許正宇和創新及科技局局長薛永恒等，今（26日）都不約而同在官方facebook帳號上載「打卡相」，身體力行到場簽名。

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政務司的官方社交專頁顯示，司長張建宗現身中環街頭，為支持《國安法》立法的街站簽名。照中可見，張建宗手持擴音器，疑似幫忙「嗌咪」，呼籲市民支持《國安法》立法。同日，聶德權在個人社交帳戶刊登在街站簽名的照片，而創新及科技局的社交專頁亦發文貼出局長薛永恒、副局長鍾偉强現身同一個街站的照片，薛永恒更幫忙派傳單。

「香港各界撐國安立法聯合陣線」目前有13名召集人，包括譚耀宗、譚錦球、李慧琼、吳秋北、葉劉淑儀、譚惠珠、蘇長榮、陳振彬、王惠貞、陳勇、黃英豪、龔俊龍、吳換炎。召集人之一李慧琼表示，聯合陣線從24日起於全港各區設置街站，收集市民簽名，同時亦展開網絡簽名活動，呼籲市民支持從國家安全立法。陣線聲稱目前至少收集到逾38萬個市民簽名。