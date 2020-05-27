港版國安法｜解放軍、各省市總動員表態　折射中央最高政治決心

人大會議將於星期四（28日）表決通過「港版國安法」，就在這個關乎香港未來局勢的重要日子前夕，多個內地省、市的第一把手紛紛在北京表態，就連解放軍和武警部隊亦相繼就此開腔，構成了一幅全方位、總動員力撐的大畫面。 分析指，這種政治版「舉國體制」格局，顯示中央已將這條「港版國安法」定性為最高政治決心的體現。

廣東省委書記：支持港府及特首依法施政

「港版國安法」在香港引起激烈迴響，在北京同樣屬於高度關注的議題，多個主政一方的省、市大員不約而同地開腔就「港版國安法」表態，其中在廣東人大代表團分組審議會議上，廣東省委書記李希表示，廣東毗鄰港澳，在中央對港工作中雞負重大政治責任，要胸懷「兩個大局」，提高政治站位，履行職責擔當，全力推動決定落實。

他又要求全力支持香港特區政府和行政長官依法施政，要求周密細致做工作，共同落實好各項部署要求。

上海：要爭取人心 河北、天津均表態

與香港經濟關係密切的上海，市委書記李強亦表示，深刻領會中央精神，提高政治站位，增強大局意識，加強上海與香港的經留往來和人文交流，在深化合作中更多做好爭取人心的工作。

「這個決定，合情合理合法，勢在必行，刻不容緩，我堅決擁護、完全贊成。」在江蘇代表團的小組會議上，江蘇省委書記婁勤儉這樣說。

北京市委書記蔡奇更是開宗明義地表明，北京作為首都，要旗幟鮮明講政治，堅決把思想和行動統一到中央決策部署上來；要樹立底線思維，弘揚鬥爭精神，積極做好本市涉港各項工作，更加堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，齊心協力推動「一國兩制」事業行穩致遠。

此外，河北、天津、陜西等地的代表團，都在各自會議中表示支持港府依法施政，及匯聚維護國家安全、維護香港繁榮穩定的強大力量。

多個省委書記均在分組會議中提及香港，情況罕見。（新華社）

解放軍分組會議 強調維護香港長期繁榮穩定

就連解放軍和武警部隊的代表團，亦在分組會議之中提到香港及「港版國安法」。據央視畫面顯示，中央軍委副主席許其亮、張又俠，以及4位中央軍委委員（魏鳳和、李作成、苗華、張升民）陸續發言。《解放軍報》報導稱，各人強調人民軍隊有信心有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的活動，有信心有能力維護國家主權、統一和領土完整。又指香港是中國的香港，香港特別行政區事務是中國的內政，堅決反對任何外國及其組織或者個人以任何方式干預香港事務，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

而駐港部隊司令員陳道祥其後對傳媒表示，駐軍官兵有決心有信心有能力，維護國家主權安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

真槍實彈千鈞一擊的攻堅

就香港單一議題，各省市第一把手甚至解放軍都在全國性的人大會議中高調表態，情況罕見，甚至可以說絕不尋常。須知北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、廣東省委書記李希、天津市委書記李鴻忠等，都位列中央政治局委員，有關表態絕對代表中央最高意志；而軍委副主席許其亮、張又俠，地位僅次於軍委主席習近平的軍方最高級領導人之一，也是「槍桿子系統」中現役將領能擔任的最高軍職，二人的表態可以說就是其「上司」、國家主席習近平的表態。

分析又指，動員全國最重要省、市第一把手及軍方最高層級將領集體出手，折射出中央對落實「港版國安法」這個問題上的最高政治決心，且將「港版國安法」放在極高的層次處理，甚至可以說是以「舉國體制」的最大力量來推動，香港這小漁船已難擋這黃河洪流的洗禮。

事實上，主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前(24日)於人民大會堂會見36名港區全國人大代表毫不掩藏地表明，中央已是經過深思熟慮，不要低估中央對做好今次港版國安法的決心，以保持香港「一國兩制」運作。國務委員兼外長王毅亦在回應傳媒提問時強調，去年六月香港爆發反修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力也深度非法地干預香港事務，對中國的國家安全造成嚴重危害，建立有關機制（港版國安法）不僅勢在必行，且是刻不容緩。

如果說，03年《基本法》23條立法功敗垂成後，中央成立港澳工作協調小組，調動商務部、公安部、外交部、廣東省等，就香港問題出謀獻力，是一次長期性的持久戰，那麼今次中央總動員各大省市領導、軍方首領集中在「兩會」萬口齊聲表明強硬態度，就是「真槍實彈」、千鈞一擊的攻堅了。