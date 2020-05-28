兩會｜人大會議通過「港版國安法」　2878票贊成、1票反對

全國人大會議今日（28日）下午3時舉行閉幕，以2878票贊成、1票反對及6票棄權，表決通過《全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。

據悉，草案內容有部分修訂，包括在條文「危害國家安全的行為」後，加上「和活動」三字，令涵蓋範圍更加廣泛。另外對行政長官的要求，亦由原稿的「開展國家安全推廣教育」，改為「開展國家安全教育」。

全國人大委員長栗戰書表示，全國人大通過「港區國安法」決定草案，是完善「一國兩制」制度體制的重大舉措，符合憲法及香港《基本法》，符合包括香港同胞在內的全體中國人民根本利益。他指，將依法制定相關國安法規定，維護國家主權、安全及發展利益，維護香港長治久安及繁榮穩定，確保「一國兩制」事業行穩致遠。