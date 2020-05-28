港版國安法｜蘇紹聰倡採澳門模式設國安委員會　僅港部門執法

全國人大會議明天（28日）閉幕，並將就「港版國安法」列為全國性法律進行表決。正在北京出席「兩會」的律師會前會長、港區全國政協委員蘇紹聰接受《香港01》訪問，他認為香港可參考澳門《基本法》23條模式，中央於香港設立國安委員會，執法、檢控、審判等工作交予本港執法機構處理，盡量減少內地參與執法，而內地國安人員僅參與委員會的上層工作，包括制定政策、情報等工作。 對於有人大代表認為在「港版國安法」下，外籍法官不可處理涉及國安案件，蘇紹聰認為，委聘法官應根據能力而非國籍，「唔覺得呢樣嘢（委聘外籍法官）要改。」

蘇紹總認為，委聘法官應根據能力而非國籍，「唔覺得呢樣嘢（委聘外籍法官）要改。」

明僅通過框架性授權文件 「老實講現階段唔使擔心咁多」

蘇紹聰引述國務院副總理韓正及全國人大常委會副委員長王晨指，人大常委在制定相關法律和執行機制的時候，不會將內地的法律制度和執行機制照搬到香港。蘇指出，韓正和王晨在不同場合均提出三點，包括堅持一國兩制治港方針，堅守憲法和《基本法》，及確保香港居民的法律權利得到保障，因此他相信中央不會「夾硬做個國內法律要你（香港）照做」。

「港版國安法」列明中央機關有需要時可在港設立相關機構，本港社會擔心香港或出現另一個執法部門，以及有關在港國安部門的權利為何？會否受本港法律制約等？對此，蘇紹聰指出，人大明天通過的只係框架性授權文件，人大的授權代表國家意志，意味人大常委會草擬法律的工作是代表國家意志，並按授權範圍草擬法律。

蘇紹聰續指，現時有關法例仍在非常初步階段，不一定在港設立國安機構；又指，中央即使在港設立國安機構，當中模式仍未有任何定案。他舉例指，在港國安機構「可能簡單到只有一、兩個人（中央官員）都未定」，但一定不會好像美國中情局般「幾千人落嚟（香港）」。他說：「香港人可能擔心好似睇戲咁，CIA（中情局）亂捉人，又可以唔守法」，但他強調中央派到香港的國安人員都必需遵守香港法律。

蘇又認為，中央可參考澳門《基本法》23條模式，於香港設立由特首領導的維護國家安全委員會，執法、檢控等工作交予本港執法機構處理，盡量減少內地參與執法，國安人員只參與設計政策、情報等工作。

王晨指《基本法》第23條立法長期「擱置」，現行維護國家安全法律規定難以有效執行，故此中央需要從國家層面建立相關制度和機制。（新華社）

「可能外國國籍法官比香港法官更愛國都未定」

至於外籍法官能否處理國安案件的問題，蘇紹聰認為，委聘法官應根據能力而非國籍，「唔覺得呢樣嘢（委聘外籍法官）要改」。從事國際仲裁工作的蘇指出，在處理涉及兩國爭議時，仲裁員不可來自涉事國家，避免出現利益衝突，從這個角度來看，他理解有人會認為外國法官不能涉及和參與國安案件，但認為不能單憑這個原因，便決定所有外國法官不能處理國安案件，又直言：「可能外國國籍法官比香港法官更愛國都未定。」

有人大代表建議修訂草案，在條文「危害國家安全的行為」後加上「和活動」三字，令涵蓋範圍更加廣泛。蘇紹聰說：「老實講，現階段唔使擔心咁多」，重申人大明天通過的只是框架性授權文件，不過他指任何活動都要涉及到行為，不代表提出修訂的人大代表有陰謀。