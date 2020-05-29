港版國安法｜湯家驊：中央出手形勢所逼　盼23條立法後可取而代之

全國人大會議昨日（29日）高票通過「港版國安法」，行政會議成員湯家驊表示，沒有證據顯示是由特區政府提出要求立法，加上短期內難以履行就《基本法》23條立法的憲制責任，料是因為形勢所逼而令中央出手。 湯家驊指，雖然《基本法》23條中列明應由香港自行立法，但並不代表人大常委會無權立法，他承認，在政治上當然希望港府可自行立法，長遠而言亦希望當港府就23條立法後，可取代「港版國安法」，但最終仍需由中央決定。

全國人大以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（美聯社）

湯家驊在2003年曾爭取以白紙草案形式為《基本法》23條立法，他在港台節目《千禧年代》上解釋，當年是認為並不需要急切立法，但並不代表不應該立法，而當年的形勢與現時亦有不同，「無港獨、無暴力、無汽油彈」，現時在立法會不能阻止有關行為下，中央才需要出手。

立法後港人所享權利仍在 不應認為是「世界末日」

湯家驊強調，社會不應有錯覺認為中央在香港訂立的法例，如「港區國安法」會高人一等，或有特別的法律地位，認為有關法例將與所有香港法律看齊，港人，港人所享有的權利及核心價值仍在，但不應認為是「世界末日」或「一國兩制已死」。

對於草案中列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，可根據需要在港設立機構，湯家驊估計，有關機構與港英時期的政治部相若，負責偵查及收集情報等，負責處理幕後工作，並受香港法例規範，但他希望最終執法工作仍由香港執法機關及司法系統負責。

支聯會的「推翻一黨專政」會否犯法？湯家驊指，看不到支聯會多年來有實質行動綱領推翻中央，故不認為支聯會在立法後會有任何問題。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

叫「林鄭下台」不等於顛覆國家政權 料支聯會無問題

湯家驊認為，顛覆國家政權包括特區政府政權，至於高叫「林鄭下台」會否犯法？他指出，個別官員轉換不等於顛覆國家政權，強調若有涉及暴力、組織或行動綱領，才會構成犯罪行為。

至於支聯會的「推翻一黨專政」會否犯法，湯家驊指，看不到支聯會多年來有實質行動綱領推翻中央，故不認為支聯會在立法後會有任何問題。對於港府和基本法委員會在立法上有何話語權，湯家驊坦言仍有待時間證明，但據他所知，港府會運用所有能力和資源，反映港人意見。

回應梁家傑 湯家驊：「君子分手，互不言惡」

公民黨主席梁家傑昨日在Facebook說，當年的湯家驊「勇於為港人發聲」，現時「卻走上為專政代言之路」，湯家驊在節目回應說，「君子分手，互不言惡」，又說自己不會為了「抽政治油水而攻擊昨日戰友」，強調自己多年來盡最大努力捍衛法治，大家都有目共睹。