民研：民主派支持者一面倒反對國安法　非民主派反對率近三成

香港民意研究所今日（29日）發放最新一份「我們香港人」意見調查報告，調查於本月5月25日至28日以網上問卷形式訪問了10,996名市民，當中分為民主派及非民主派兩個群組。高達96%支持民主派的受訪者反對「港版國安法」，非民主派中亦有29%受訪者反對有關草案；98%民主派受訪者認為國安法對香港社會穩定帶來負面影響，非民主派支持者則有30%認為會帶來負面影響。

「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國指，民主派支持者的立場一直很一致，而非民主派支持者包括建制派、政治中立、中間派等，思想立場不一致，因此結果不是一面倒支持或反對。近日有不少外國政府反對香港立《國安法》，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更表示，不再保證香港繼續享有美國法例賦予的特殊待遇。黃偉國推測《國安法》落實推行時，如果為香港帶來實際負面影響，非民主派對草案的支持度有機會出現變化，認為今次的數據結果不是結論性的報告。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，民主派的調查數據相當一面倒，而非民主派中有1,186名受訪者，近30個百分點的人反對立法，為數不少，鍾認為數據具啟示性，又認為現時問題不在於國家安全，「人心背向」才是社會問題的徵結，而《國安法》恐怕無法令民心歸向政府，亦無助解決社會問題。